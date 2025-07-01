У Києві дорожчає оренда житла на тлі гарячого попиту: які квартири у пріоритеті

Ціни на купівлю квартир у Києві стабілізувались, на оренду житла - зростають.

У липні на ринку нерухомості Києва продовжують переважати угоди з оренди. Градус попиту в сегменті оренди набагато вищий, ніж в купівлі-продажу.

Як розповіла у коментарі Delo.ua голова київського підрозділу Асоціації фахівців з нерухомості України Оксана Ковтун, дещо пожвавився і сегмент купівлі-продажі, оскільки почались виплати по державних програмах "єОселя" і "єВідновлення". Проте це неспівставні темпи з надвисокою динамікою на ринку оренди квартир.

За її словами, найбільша активність в оренді спостерігається в сегменті нового житла - в нових ЖК або з сучасним ремонтом. Квартири з радянськими ремонтами орендарі обходять десятою дорогою, пояснює рієлторка.

"На сучасні 1- і 2-кімнатні об'єкти спостерігається зростання цін порівняно з весною 2025 року. Зокрема, однокімнатна у нових ЖК на Сирці коштуватиме 17 000 гривень. У передмісті на Софіївській Борщагівці чи в Крюковщині - 15 000. Так звані "бабусині квартири" дешевші і здаються важче. Наприклад, двокімнатна в хрущовці на ДВРЗ - 9 000 - 9 500 гривень, на Берестейському проспекті - 10 000", - наголосила Оксана Ковтун.

Ціни на оренду квартир у Києві у липні 2025-го

За даними статистики ЛУН, за останні пів року ціни на оренду квартир у Києві здорожчали на 14%. За темпами зростання Київ обігнала за цінами лише Одеса, де оренда подорожчала на 38%.

За темпами зростання цін на оренду Київ обігнала лиша Одеса. Інфографіка: ЛУН

Середня вартість оренди однокімнатної квартири у столиці - 18 300 гривень. Завдяки високим темпам оренда у Києві за останні місяці встигла випередити Львів, де квартири здають у середньому за 17 000 гривень (+1% за останні пів року).

Найдорожче винаймати житло в Ужгороді - 19 000 гривень.

Одно- та двокімнатні квартири у нових ЖК можна здати за два дні. Інфографіка: ЛУН

У столиці традиційно найдорожчими районами залишаються Печерський та Шевченківський - 35 000 та 30 000 гривень відповідно. Найдешевше зняти житло в столиці можна у Деснянському та Святошинському районах.

Раніше найнижчі ціни переважали ще й у Дніпровському та Дарницькому, проте за рахунок наявності нових ЖК, райони опинились у середній ціновій категорії. Водночас Оболонь, Святошино, де останнім часом ще й почастішали прильоти, опустились у рейтингу.

Загалом ціни на оренду квартир у столиці на початок липня 2025-го, згідно статистики ЛУН, виглядають наступним чином:

Райони Києва Середня ціна на 1- кімнатні квартири, грн Середня ціна на 2-кімнатні, грн Деснянський район 10 000 12 000 Святошинський 14 000 17 000 Оболонський 14 800 22 000 Дніпровський 15 000 18 000 Дарницький 16 000 20 000 Солом'янський 17 000 21 300 Голосіївський 20 000 30 000 Подільський 21 000 25 000 Шевченківський 30 000 33 700 Печерський 35 000 44 300

Водночас на п'яти столичним районам наступають нові ЖК у передмісті, які завойовують все більше популярності.

Зокрема, у Броварах в середньому можна винайняти однокімнатну за 10 800 гривень, у Бучі та Ірпені - за 13 300, у Вишневому - 13 800, на Софіївській Борщагівці - 15 000 гривень.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що за два роки в Києві вдвічі подорожчала оренда квартир.

У Києві в травні 2025-го найдорожче винайняти квартиру в "царському" будинку - в середньому 28 000 гривень на місяць за однокімнатну.