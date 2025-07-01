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У Києві дорожчає оренда житла на тлі гарячого попиту: які квартири у пріоритеті
Ціни на купівлю квартир у Києві стабілізувались, на оренду житла - зростають.
У липні на ринку нерухомості Києва продовжують переважати угоди з оренди. Градус попиту в сегменті оренди набагато вищий, ніж в купівлі-продажу.
Як розповіла у коментарі Delo.ua голова київського підрозділу Асоціації фахівців з нерухомості України Оксана Ковтун, дещо пожвавився і сегмент купівлі-продажі, оскільки почались виплати по державних програмах "єОселя" і "єВідновлення". Проте це неспівставні темпи з надвисокою динамікою на ринку оренди квартир.
За її словами, найбільша активність в оренді спостерігається в сегменті нового житла - в нових ЖК або з сучасним ремонтом. Квартири з радянськими ремонтами орендарі обходять десятою дорогою, пояснює рієлторка.
"На сучасні 1- і 2-кімнатні об'єкти спостерігається зростання цін порівняно з весною 2025 року. Зокрема, однокімнатна у нових ЖК на Сирці коштуватиме 17 000 гривень. У передмісті на Софіївській Борщагівці чи в Крюковщині - 15 000. Так звані "бабусині квартири" дешевші і здаються важче. Наприклад, двокімнатна в хрущовці на ДВРЗ - 9 000 - 9 500 гривень, на Берестейському проспекті - 10 000", - наголосила Оксана Ковтун.
Ціни на оренду квартир у Києві у липні 2025-го
За даними статистики ЛУН, за останні пів року ціни на оренду квартир у Києві здорожчали на 14%. За темпами зростання Київ обігнала за цінами лише Одеса, де оренда подорожчала на 38%.
Середня вартість оренди однокімнатної квартири у столиці - 18 300 гривень. Завдяки високим темпам оренда у Києві за останні місяці встигла випередити Львів, де квартири здають у середньому за 17 000 гривень (+1% за останні пів року).
Найдорожче винаймати житло в Ужгороді - 19 000 гривень.
У столиці традиційно найдорожчими районами залишаються Печерський та Шевченківський - 35 000 та 30 000 гривень відповідно. Найдешевше зняти житло в столиці можна у Деснянському та Святошинському районах.
Раніше найнижчі ціни переважали ще й у Дніпровському та Дарницькому, проте за рахунок наявності нових ЖК, райони опинились у середній ціновій категорії. Водночас Оболонь, Святошино, де останнім часом ще й почастішали прильоти, опустились у рейтингу.
Загалом ціни на оренду квартир у столиці на початок липня 2025-го, згідно статистики ЛУН, виглядають наступним чином:
|Райони Києва
|Середня ціна на 1- кімнатні квартири, грн
|Середня ціна на 2-кімнатні, грн
|Деснянський район
|10 000
|12 000
|Святошинський
|14 000
|17 000
|Оболонський
|14 800
|22 000
|Дніпровський
|15 000
|18 000
|Дарницький
|16 000
|20 000
|Солом'янський
|17 000
|21 300
|Голосіївський
|20 000
|30 000
|Подільський
|21 000
|25 000
|Шевченківський
|30 000
|33 700
|Печерський
|35 000
|44 300
Водночас на п'яти столичним районам наступають нові ЖК у передмісті, які завойовують все більше популярності.
Зокрема, у Броварах в середньому можна винайняти однокімнатну за 10 800 гривень, у Бучі та Ірпені - за 13 300, у Вишневому - 13 800, на Софіївській Борщагівці - 15 000 гривень.
Раніше Delo.ua повідомляло про те, що за два роки в Києві вдвічі подорожчала оренда квартир.
У Києві в травні 2025-го найдорожче винайняти квартиру в "царському" будинку - в середньому 28 000 гривень на місяць за однокімнатну.