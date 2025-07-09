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Во всех регионах Украины стремительно растет спрос на аренду жилья: какие регионы самые дорогие

аренда
Разница между самой дешевой и самой дорогой средней ценой на аренду однокомнатной квартиры в июне уменьшилась – 18,7 тыс. гривен в столице против 4500 в Херсонской области / Depositphotos

В июне украинцы гораздо активнее искали недвижимость в аренду: интерес наблюдается абсолютно во всех областях Украины.

В июне-июле 2025 года рынок аренды жилья в Украине продолжает демонстрировать значительные отличия между западными, центральными и прифронтовыми регионами. Сообщает Delo.ua со ссылкой на исследование маркетплейса DIM.RIA.

Впрочем, как показывает аналитика, интерес к аренде растет по всей стране. Наибольший скачок спроса за последний месяц зафиксирован в Сумской области (+41%), Закарпатье (+36%) и Хмельнитчине (+34%).

Также высокий градус активности демонстрирует Кировоградская (рост спроса на 29%), Полтавская (+28%), Одесская (+26% спроса), Ивано-Франковская и Черновицкая (по +24%) области.

Фото 2 — Во всех регионах Украины стремительно растет спрос на аренду жилья: какие регионы самые дорогие
Инфографика: DIM.RIA

Что касается предложения, больше новых объявлений появилось в Сумской (+79%) и Черниговской (+60%) областях. Однако по количественным показателям эти регионы имеют одно из самых низких предложений на рынке.

В Запорожской и Волынской областях в июне количество предложений уменьшилось на 22%. В Киеве падение составило 3% по сравнению с маем.

Цены на аренду в разных регионах Украины

В большинстве регионов Украины цены на аренду колеблются в пределах нескольких процентов, исключения – Полтавская, Запорожская, Николаевская (рост на 7%), Кировоградская (-27%), Закарпатская (-8%) области.

Фото 3 — Во всех регионах Украины стремительно растет спрос на аренду жилья: какие регионы самые дорогие
Инфографика: DIM.RIA

Дороже всего снимать жилье в Украине — в Киеве: средняя стоимость квартиры в июне составила 18,4 тыс. грн. Впрочем, интересно, что в первую пятерку по ценам на аренду впервые за время войны попала Днепропетровская область (14,7 тыс. гривен) и Волынская (14,3 тыс). Львовская область оказалась на четвертом месте, а Закарпатская – на шестом.

За последний месяц в большинстве регионов Украины цены на аренду колеблются в пределах нескольких процентов, исключения Полтавская, Запорожская, Николаевская (рост на 7%), Кировоградская (-27%), Закарпатская (-8%) области.

Ранее Delo.ua писало о том, что в Киеве дорожает аренда жилья на фоне горячего спроса: какие квартиры в приоритете.

Автор:
Леся Соловчук