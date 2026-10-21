США вивільнять з резерву 315 тисяч барелів мазуту для зниження витрат на енергоносії

Адміністрація президента США Дональда Трампа планує позичити до 315 тисяч барелів мазуту (близько 50,09 млн літрів) із резерву для опалення будинків на північному сході країни. Так влада намагається стримати зростання цін на енергетичному ринку.

Як пише Dilo, про це повідомляє Reuters.

За інформацією Міністерства енергетики США поставки зі штатів Мен, Массачусетс і Коннектикут мають завершити до 13 листопада.

Чому США використовують резерв

Міністр енергетики Кріс Райт заявив, що адміністрація "прагне зробити все можливе для зниження витрат на енергоносії". Відомство проведе конкурентний тендер на отримання позик для роздрібних торговців паливом і власників терміналів, щоб спрямувати ресурс в райони з його дефіцитом.

Запаси мазуту становлять близько 1 млн барелів (158,99 млн літрів). Влада розгляне можливість подальшого вивільнення палива залежно від ситуації на ринку.

Мазут в США використовують для опалення близько третини будинків у Новій Англії та приблизно половини будинків у штаті Мен.

Запаси нафти та новий проєкт

Також США намагаються контролювати ціни на сиру нафту і погодилися позичити 172 млн барелів (27,35 млрд л) нафти зі Стратегічного нафтового резерву на узбережжі Техасу та Луїзіани, де обсяги запасів упали до найнижчого рівня з 1982 року.

Також США виділили до $42 млн на початкові роботи над проєктом газопроводу Constitution, який має постачати газ із Пенсильванії до Нью-Йорка та Нової Англії. Проєкт раніше блокувала влада штату Нью-Йорк через екологічні міркування.

Раніше повідомлялося, шо запаси дизельного палива у США впали до найнижчого сезонного рівня за весь період спостережень. На тлі наближення опалювального та сільськогосподарського сезонів це може підштовхнути ціни вгору.