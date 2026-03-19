Азія у березні імпортує рекордний обсяг мазуту з Росії: причини зростання поставок

У березні країни Азії імпортують рекордний обсяг російського мазуту, що за даними систем відстеження суден Kpler та LSEG перевищить 3 мільйони тонн (614 500 барелів на добу). Така активність на ринку стала наслідком рішення Вашингтона на 30 днів послабити санкції для країн, що купують російську нафту та нафтопродукти, які вже перебувають у морі.

Як пише Delo.ua, про це інформує Reuters.

Основним отримувачем енергоресурсів виступає Південно-Східна Азія, де Сінгапур та Малайзія очікують сукупно від 1,7 до 1,9 мільйона тонн палива. Трейдери зазначають, що ці обсяги переважно будуть використані для бункерування морських суден.

Китай є другим за величиною покупцем з прогнозованим імпортом у межах 1,2–1,5 мільйона тонн. У східній провінції Шаньдун місцеві нафтопереробні заводи використовують цей мазут як альтернативну сировину замість сирої нафти, постачання якої з Близького Сходу суттєво скоротилося.

Приплив російського палива допоміг дещо охолодити ринок мазуту з високим вмістом сірки, який раніше демонстрував рекордні цінові показники. Спотова премія в Азії на марку HSFO знизилася з 76 до 70 доларів за метричну тонну після оголошення про послаблення обмежень з боку США. Проте аналітики вважають це полегшення тимчасовим, оскільки загальна пропозиція залишається обмеженою.

Дефіцит енергоносіїв виник через війну між США та Ізраїлем проти Ірану, що призвело до повної зупинки поставок через Ормузьку протоку та припинення роботи великих нафтопереробних комплексів у регіоні.

Однак, як зазначив старший аналітик LSEG Емріл Джаміль, зростання обсягів палива з Росії не зможе повністю компенсувати втрати поставок із Близького Сходу в разі тривалої кризи. Аналогічну позицію висловив старший аналітик Energy Aspects Ройстон Хуан. За його словами, російський експорт забезпечує лише тимчасову стабілізацію ринку, тоді як скорочення потужностей нафтопереробних заводів на Близькому Сході та в Азії призведе до подальшого зменшення пропозиції нафтопродуктів.

Поточна структура ринку демонструє стійке перевищення цін на поточні контракти над майбутніми, що свідчить про очікування подальшої нестачі палива в найближчі місяці.

