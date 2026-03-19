Азия в марте импортирует рекордный объем мазута из России: причины роста поставок

Десятки российских танкеров заблокированы в море / Depositphotos

В марте страны Азии импортируют рекордный объем российского мазута, что по данным систем отслеживания судов Kpler и LSEG превысит 3 миллиона тонн (614,5 тысяч баррелей в сутки). Такая активность на рынке стала следствием решения Вашингтона на 30 дней ослабить санкции для стран, покупающих российскую нефть и уже находящиеся в море нефтепродукты.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Reuters.

Основным получателем энергоресурсов выступает Юго-Восточная Азия, где Сингапур и Малайзия ожидают от 1,7 до 1,9 миллиона тонн топлива. Трейдеры отмечают, что эти объемы в основном будут использованы для бункеровки морских судов.

Китай является вторым по величине покупателем с прогнозируемым импортом в пределах 1,2–1,5 миллионов тонн. В восточной провинции Шаньдун местные нефтеперерабатывающие заводы используют этот мазут в качестве альтернативного сырья вместо сырой нефти, поставки которой с Ближнего Востока существенно сократились.

Приток российского топлива помог несколько охладить рынок мазута с высоким содержанием серы, ранее демонстрировавшим рекордные ценовые показатели. Спотовая премия в Азии на марку HSFO снизилась с 76 до 70 долларов за метрическую тонну после оглашения о ослаблении ограничений со стороны США. Однако аналитики считают это облегчение временным, поскольку общее предложение остается ограниченным.

Дефицит энергоносителей возник из-за войны между США и Израилем против Ирана, что привело к полной остановке поставок через Ормузский пролив и прекращению работы крупных нефтеперерабатывающих комплексов в регионе.

Однако, как отметил старший аналитик LSEG Эмрил Джамиль, рост объемов топлива из России не сможет полностью компенсировать потери поставок с Ближнего Востока в случае продолжительного кризиса. Аналогичную позицию высказал старший аналитик Energy Aspects Ройстон Хуан. По его словам, российский экспорт обеспечивает лишь временную стабилизацию рынка, в то время как сокращение мощностей нефтеперерабатывающих заводов на Ближнем Востоке и Азии приведет к дальнейшему уменьшению предложения нефтепродуктов.

Текущая структура рынка демонстрирует устойчивое превышение цен на текущие контракты над будущими, что свидетельствует об ожидании дальнейшей нехватки топлива в ближайшие месяцы.

Напомним, 17 марта сообщалось, что китайские государственные энергетические гиганты Sinopec и PetroChina возвращаются к закупкам российской сырой нефти после четырехмесячной паузы.

Автор:
Татьяна Ковальчук