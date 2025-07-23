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Саудовская Аравия стала главным покупателем российского мазута: объемы выросли на 9%

танкер
Танкер NS Champion входит в теневой флот России. / Википедия

Саудовская Аравия стала главным пунктом назначения для русского морского экспорта мазута и вакуумного газойля. Прямые поставки этих нефтепродуктов из российских портов в эту западноазиатскую страну в июне выросли на 9% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 0,8 млн тонн.

Об этом информирует Delo . ua со ссылкой на публикацию R euters.

После того, как в феврале 2023 года вступило в силу полное эмбарго Евросоюза на российские нефтепродукты, основными направлениями поставок российского мазута и вакуумного газойля стали страны Ближнего Востока и Азии.

Согласно данных об отгрузке, после значительных предыдущих объемов, поставки нефтепродуктов из России в Индию и Турцию в прошлом месяце сократились на 49% до около 0,34 млн тонн и на 33% до 0,28 млн тонн соответственно.

Кроме того, около 400 тыс. тонн мазута и вакуумного газойля были поставлены в июне из российских портов на терминал Айн-Сухна в Египте.

По данным глобального провайдера данных и инфраструктуры финансовых рынков LSEG , в прошлом месяце в крупнейшие направления экспортных поставок российского мазута и вакуумного газойля также вошли Сингапур, Сенегал и Китай.

Трейдеры, чтобы избежать маршрутов через Красное море в связи с повышенным риском нападений со стороны йеменской группировки хуситов, почти два года перенаправляют российские нефтепродукты вокруг Африки, чем увеличивают свои расходы.

Напомним, в апреле Россия ухудшила свой прогноз по экспорту нефти в этом году и снизила ожидания относительно цен на нее.

Автор:
Татьяна Ковальчук