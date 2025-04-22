В России ухудшили прогноз цен на нефть и ее экспорт: где возьмут деньги на войну в Украине

Россия ухудшила свой прогноз по экспорту нефти и снизила ожидания относительно цен на нее. Хотя бюджет РФ получит меньше доходов от продажи “черного золота”, это не повлияет на способность Кремля финансировать войну. Дополнительные средства на покрытие расходов возьмут из Фонда национального благосостояния.

Об этом сообщает Bloomberg.

Снизили прогноз цены на нефть до $56 за баррель

Отмечается, что Министерство экономики РФ прогнозирует падение экспорта на 5,3% до 410,6 млрд рублей (5 млрд долларов), что ниже предыдущего прогноза в 445 млрд рублей.

Обновленный макроэкономический прогноз также включает снижение цены на нефть Urals до 56 долларов за баррель против 69,70 долларов за баррель, как ожидалось ранее.

Также Минэкономики РФ прогнозирует цену нефти Brent на уровне $68 за баррель по сравнению с $81,70.

Где возьмут деньги

Как пишет Bloomberg, хотя пересмотренные прогнозы означают, что российское правительство будет получать меньше доходов от продажи нефти, это не отразится на способности Кремля финансировать войну в Украине.

"Рост доходов от неэнергетических секторов и его значительные резервы помогут компенсировать потери. Фонд национального благосостояния России имеет достаточно ресурсов, чтобы компенсировать какую-либо нехватку доходов от нефти в течение следующих 18-24 месяцев, даже если нефть в стране будет стоить около 50 долларов за баррель", — отмечает издание.

Доход России от продажи нефти упал до самого низкого уровня

Прибыль России от продажи нефти упала до самого низкого уровня с середины 2023 года, поскольку экспорт уменьшается, а цены на нефтепродукты снижаются на фоне торговой войны между США и Китаем.

Да, через четыре недели объемы экспорта нефти из российских портов снизились до 3,13 миллиона баррелей в сутки, что является самым низким показателем с февраля 2025 года.

Также валовая стоимость поставки нефти уменьшилась примерно на 80 миллионов долларов, достигнув 1,29 миллиарда долларов в неделю – самый низкий уровень с 16 июля 2023 года.

Снижение мировых цен на нефть обрушило стоимость российской нефти Urals почти до 50 долларов за баррель. Это усиливает давление на государственный бюджет РФ, для которого доходы от продажи энергоносителей являются главным источником финансирования военных расходов на агрессию против Украины.