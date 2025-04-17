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Еще одна страна полностью отказалась от российской нефти

нефть
Чехия впервые стала полностью независимой от российской нефти

В правительстве Чехии 17 апреля заявили, что после более чем 60 лет страна впервые стала независимой от российской нефти, поступавшей по нефтепроводу "Дружба".

Об этом сообщил премьер-министр Чехии Петр Фиала,   передает   ЧТК.

Отмечается, что теперь Чехия может перекачивать до 8 миллионов тонн сырой нефти в год из западных трубопроводов, полностью покроющих потребление нефтеперерабатывающих заводов в стране. Это стало возможным благодаря завершению модернизации трансальпийского нефтепровода (TAL).

Сообщается, что первые увеличенные поставки нероссийской нефти уже прибыли из нефтебазы в Триесте на Центральную нефтебазу в Нелагожевесе, откуда она направится на принадлежащий компании Orlen Unipetrol нефтеперерабатывающий завод в Литвинове. Ожидается, что уже на следующей неделе завод приступит к переработке нового сырья, в том числе и из Норвегии.

"Мы сделали еще один шаг на пути к нашей энергетической независимости", — заявил Фала, добавив, что это укрепило энергетическую безопасность, поскольку предыдущая зависимость Чехии от российских поставок делала ее уязвимой.

Заметим, что через российский нефтепровод "Дружба" Чехия импортировала 42% от необходимого стране объема нефти.

Кто получает российскую нефть через нефтепровод "Дружба"

Российская нефть через нефтепровод "Дружба" продолжает поступать в Венгрию и Словакию.

Отметим, что в сентябре 2024 года венгерская энергетическая компания MOL заявила о достижении соглашения, которое обеспечит продолжение поставок российской сырой нефти по территории Украины.

Снабжение   российской нефти компании "Лукойл" по нефтепроводу "Дружба" в Венгрию возобновилось   по измененным контрактам. Прием сырья сейчас идет на границе Белоруссии и Украины.

В настоящее время российская нефть обеспечивает две трети нужд Венгрии, но MOL планирует полностью отказаться от нее.

Автор:
Светлана Манько