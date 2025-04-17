Ще одна країна повністю відмовилася від російської нафти

В уряді Чехії 17 квітня заявили, що після більш ніж 60 років країна вперше стала незалежною від російської нафти, яка надходила нафтопроводом "Дружба".

Про це повідомив прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала, передає ČTK.

Зазначається, що тепер Чехія може перекачувати до 8 мільйонів тонн сирої нафти на рік із західних трубопроводів, що повністю покриє споживання нафтопереробних заводів у країні. Це стало можливим завдяки завершенню модернізації Трансальпійського нафтопроводу (TAL).

Повідомляється, що перші збільшені поставки неросійської нафти уже прибули з нафтобази в Трієсті на Центральну нафтобазу в Нелагожевесі, звідки вона попрямує на нафтопереробний завод в Литвинові, який належить компанії Orlen Unipetrol. Очікується, що вже наступного тижня завод почне переробку нової сировини, зокрема й з Норвегії.

"Ми зробили ще один крок на шляху до нашої енергетичної незалежності", - заявив Фала, додавши, що це зміцнило енергетичну безпеку, оскільки попередня залежність Чехії від російських поставок робила її вразливою.

Зауважимо, через російський нафтопровід "Дружба" Чехія імпортувала 42% від необхідного країні обсягу нафти.

Хто отримує російську нафту через нафтопровід "Дружба"

Російська нафта через нафтопровід "Дружба" продовжує надходити до Угорщини та Словаччини.

Зауважимо, у вересні 2024 року угорська енергетична компанія MOL заявила про досягнення угоди, яка забезпечить продовження поставок російської сирої нафти територією України.

Постачання російської нафти компанії "Лукойл" нафтопроводом "Дружба" до Угорщини відновилося за зміненими контрактами. Прийом сировини тепер іде на кордоні Білорусії та України.

Наразі російська нафта забезпечує дві третини потреб Угорщини, але MOL планує повністю відмовитися від неї.