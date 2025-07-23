Саудівська Аравія стала головним покупцем російського мазуту: обсяги зросли на 9%

Саудівська Аравія стала основним пунктом призначення для російського морського експорту мазуту та вакуумного газойлю (ВГО). Прямі поставки цих нафтопродуктів з російських портів до цієї західноазійської країни у червні зросли на 9% порівняно з попереднім місяцем і становили 0,8 млн тонн.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Reuters.

Після того, як у лютому 2023 року набуло чинності повне ембарго Євросоюзу на російські нафтопродукти, основними напрямками поставок російського мазуту та вакуумного газойлю стали країни Близького Сходу та Азії.

Згідно із даними про відвантаження, після попередніх значних об’ємів, постачання нафтопродуктів з Росії до Індії та Туреччини минулого місяця скоротилися на 49% до близько 0,34 млн тонн і на 33% до 0,28 млн тонн відповідно.

Крім того, близько 400 тис. тонн мазуту та вакуумного газойлю було поставлено у червні з російських портів на термінал Айн-Сухна в Єгипті.

За даними глобального провайдера даних та інфраструктури фінансових ринків LSEG, минулого місяця до найбільших напрямків експортних поставок російського мазуту і вакуумного газойлю також увійшли Сінгапур, Сенегал і Китай.

Трейдери, щоб уникнути маршрутів через Червоне море у зв’язку з підвищеним ризиком нападів з боку єменського угруповання хуситів, майже два роки перенаправляють російські нафтопродукти навколо Африки, чим збільшують свої витрати.

Нагадаємо, у квітні Росія погіршила свій цьогорічний прогноз щодо експорту нафти та знизила очікування щодо цін на неї.