Експорт нафтопродуктів з Росії у червні знизився до найнижчого рівня за вісім місяців: деталі

Експорт нафтопродуктів з Росії в червні знизився до найнижчого рівня за вісім місяців. Морські постачання очищеного палива склали 2 мільйони барелів на день за перші 20 днів червня. Це найнижчий місячний показник з жовтня та зниження на 8% порівняно з попереднім місяцем та минулим роком у червні.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Bloomberg.

Потоки з портів Балтики зафіксували різке падіння більш ніж на 15% порівняно з травневими показниками. Російські морські потоки нафти уважно відстежуються ринком з метою оцінки її видобутку з того часу, як офіційні дані було засекречено. Відтік сирої нафти впав до найнижчого рівня з середини квітня через збої, пов'язані з технічним обслуговуванням у ключовому тихоокеанському порту, збільшені зниженням з Балтики.

Цього місяця темпи переробки нафти зросли, оскільки НПЗ завершує сезонне технічне обслуговування. Проте обсяги, доступні для експорту, можуть бути обмежені урядовими ініціативами щодо збільшення запасів для задоволення зростаючого попиту на паливо через сільськогосподарську діяльність та літні подорожі.

Експорт дизельного палива в основному не змінився, тоді як потоки сировини для нафтопереробних заводів, наприклад, вакуумного газойлю, що використовується вторинними установками, такими як установки рідкого каталітичного крекінгу, підскочили цього місяця. Відпливи всіх інших основних видів палива різко впали.

Постачання нафти впали на 15% до 322 000 барелів на день, найнижчого показника цього року. Експорт до Африки знизився, тоді як потоки до Азії переважно не змінилися.

Мазут є основним гальмом обсягів експорту нафтопродуктів цього місяця. Потоки скоротилися на 16% до 537 000 барелів на день. Проте постачання до Африки різко зросли, особливо у Єгипет. Експорт сировини для НПЗ підскочив на 84% до 132 тисячі барелів на день, що є найвищим показником з листопада.

Експорт бензину та компонентів сумішей становив менше 200 барелів на день, а потоки авіапалива досягли дев'ятимісячного мінімуму — лише 15 000 барелів на день, що свідчить про ініціативи щодо зміцнення внутрішніх постачань палива.

Нагадаємо, наприкінці травня вартість експорту російської нафти досягла дворічного мінімуму на тлі безперервного падіння цін.