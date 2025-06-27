Экспорт нефтепродуктов из России в июне снизился до самого низкого уровня за восемь месяцев: детали

Экспорт нефтепродуктов из России в июне снизился до самого низкого уровня за восемь месяцев. Морские поставки очищенного топлива составили 2 миллиона баррелей в день за первые 20 дней июня. Это самый низкий месячный показатель с октября и снижение на 8% по сравнению с предыдущим и прошлым годом в июне.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Потоки из портов Балтики зафиксировали резкое падение более чем на 15% по сравнению с майскими показателями. Российские морские потоки нефти внимательно отслеживаются рынком для оценки ее добычи с тех пор, как официальные данные были засекречены. Отток сырой нефти упал до самого низкого уровня с середины апреля из-за сбоев, связанных с техническим обслуживанием в ключевом тихоокеанском порту, увеличенных понижением с Балтики.

В текущем месяце темпы переработки нефти выросли, поскольку НПЗ завершает сезонное техническое обслуживание. Однако объемы, доступные для экспорта, могут быть ограничены правительственными инициативами по увеличению запасов для удовлетворения растущего спроса на топливо из-за сельскохозяйственной деятельности и летних путешествий.

Экспорт дизельного топлива в основном не изменился, тогда как потоки сырья для нефтеперерабатывающих заводов, например вакуумного газойля, используемого вторичными установками, такими как установки жидкого каталитического крекинга, подскочили в этом месяце. Отливы всех других основных видов топлива резко упали.

Поставки нефти упали на 15% до 322 000 баррелей в день, самого низкого показателя в этом году. Экспорт в Африку снизился, в то время как потоки в Азию преимущественно не изменились.

Мазут является основным тормозом объемов экспорта нефтепродуктов в этом месяце. Потоки сократились на 16% до 537 000 баррелей в день.

Экспорт бензина и компонентов смесей составил менее 200 баррелей в день, а потоки авиатоплива достигли девятимесячного минимума — всего 15 000 баррелей в день, что свидетельствует об инициативах по укреплению внутренних поставок топлива.

Напомним, в конце мая стоимость экспорта российской нефти достигла двухлетнего минимума на фоне непрерывного падения цен.