США высвободят из резерва 315 тысяч баррелей мазута для снижения затрат на энергоносители

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ссудить до 315 тысяч баррелей мазута (около 50,09 млн литров) из резерва для отопления домов на северо-востоке страны. Так власти пытаются сдержать рост цен на энергетическом рынке.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Reuters.

По информации Министерства энергетики США, поставки из штатов Мэн, Массачусетс и Коннектикут должны завершить до 13 ноября.

Почему США используют резерв

Министр энергетики Крис Райт заявил, что администрация "стремится сделать все возможное для снижения затрат на энергоносители". Ведомство проведет конкурентный тендер на получение ссуд для розничных торговцев топливом и владельцев терминалов, чтобы направить ресурс в районы с его дефицитом.

Запасы мазута составляют около 1 млн. баррелей (158,99 млн. литров). Власти рассмотрит возможность дальнейшего высвобождения топлива в зависимости от ситуации на рынке.

Мазут в США используют для отопления около трети домов в Новой Англии и около половины домов в штате Мэн.

Запасы нефти и новый проект

Также США пытаются контролировать цены на сырую нефть и согласились ссудить 172 млн баррелей (27,35 млрд л) нефти из Стратегического нефтяного резерва на побережье Техаса и Луизианы, где объемы запасов упали до самого низкого уровня с 1982 года.

Также США выделили до $42 млн на начальные работы над проектом газопровода Constitution, который должен поставлять газ из Пенсильвании в Нью-Йорк и Новую Англию. Проект ранее блокировали власти штата Нью-Йорк из-за экологических соображений.

Ранее сообщалось, что запасы дизельного топлива в США упали до самого низкого сезонного уровня за весь период наблюдений. На фоне приближающегося отопительного и сельскохозяйственного сезонов это может подтолкнуть цены вверх.