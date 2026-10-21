Черги на КПП скоротяться: ЄІБ виділяє Україні €60 млн на розбудову західного кордону

Група Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) надасть Україні €60 млн позики на модернізацію пунктів пропуску на кордонах з ЄС та Молдовою.

Як пише Dilo, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі ЄІБ.

Окрім позики, ЄС надасть грант на €6 млн та €2,5 млн на технічну допомогу. Гарантії під фінансування виділяються через Інвестиційну рамкову програму для України (UIF) в межах підходу "Команда Європа".

Куди спрямують кошти?

Кошти через Мінрозвитку отримає Державне агентство відновлення. На кордонах оновлять дороги, що входять до Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T), а також:

облаштують нові термінали, санітарні та сервісні зони, навіси й майданчики очікування;

закуплять сучасне обладнання та софт для прискорення митного контролю.

"Усунення кожного "вузького місця" означає швидшу доставку вантажів, зміцнення ланцюгів постачання та нові можливості для українського бізнесу", — наголосив віцепрезидент ЄІБ Карл Нехаммер.

Заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Микола Калашник підкреслив, що модернізація кордону дозволить зменшити затримки вантажів, знизити торговельні витрати та прискорити інтеграцію України до транспортної мережі ЄС.

Довідка

Група ЄІБ працює в Україні з 2007 року. З початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році банк суттєво наростив підтримку української економіки — загальний обсяг наданого фінансування перевищив €4,5 млрд. Наразі ЄІБ реалізує проєкти в межах ініціативи "ЄС для України" (EU4U) та бере участь у виконанні спеціального напряму програми Ukraine Facility.

Нагадаємо, в червні Європейська комісія та Європейський інвестиційний банк підписали меморандум про взаєморозуміння щодо запуску Ініціативи з безпеки та сполучності. Першим проєктом у її межах стане розвиток інфраструктури західного кордону України, на який ЄІБ планує надати 120 млн євро фінансування.