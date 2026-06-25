Європейський інвестиційний банк надає Україні пакет підтримки на €500 млн: куди підуть кошти

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) спрямує новий пакет фінансової підтримки України обсягом близько €500 млн на відновлення критичної інфраструктури та розвиток приватного сектору.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє "Укрінформ".

"Ми інвестуємо зараз 500 мільйонів євро у приватний і державний сектори", — зазначив віцепрезидент фінансової установи Карл Негаммер під час Конференції з відновлення України (URC 2026) у Гданську.

У державному секторі банківські кошти розподілять на ремонт автомобільних доріг, відновлення мостів, спорудження соціального житла та забезпечення населення безпечним водопостачанням.

Значна частина задекларованого пакета призначена для підтримки українського малого та середнього бізнесу (МСБ). Фінансування відбуватиметься шляхом надання гарантій місцевим комерційним банкам, що дозволить їм видавати підприємцям доступні кредити, а також через пряме фінансування окремих інфраструктурних проєктів.

"Ми прагнемо надавати доступні кредити малим і середнім підприємствам. Таким чином ми підтримуємо їхній розвиток і створення нових робочих місць", — наголосив представник банку.

Негаммер також додав, що розвиток підприємництва допомагає створювати умови для ветеранів та повернення українських громадян додому після завершення бойових дій. Він підкреслив, що Україна потребує безперервних фінансових вливань навіть під час війни для збереження економічної активності та підготовки до майбутньої масштабної реконструкції.

Раніше повідомлялося, що Європейський інвестиційний банк розглядає проєкт виділення кредиту у розмірі близько €120 млн для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України.