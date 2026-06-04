ЄІБ може надати Україні €120 млн на модернізацію пунктів пропуску на кордоні з ЄС та Молдовою

Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) розглядає проєкт виділення кредиту у розмірі близько €120 млн для Державного агентства відновлення та розвитку інфраструктури України. Фінансові ресурси планують спрямувати на модернізацію пунктів пропуску, які входять до складу Транс'європейської транспортної мережі (TEN-T).

Як пише Delo.ua, про це йдеться в описі проєкту.

Що передбачає проєкт модернізації?

Загальна вартість запланованих робіт на прикордонній інфраструктурі наразі оцінюється у €152 млн. Кредитні кошти від ЄІБ покриють більшу частину цього бюджету. Проєкт охоплює оновлення об'єктів, які забезпечують сполучення України з країнами Європейського Союзу та Республікою Молдова.

Фінансування планують витратити на такі напрямки:

оновлення та перебудова прикордонних терміналів і адміністративних споруд;

ремонт, розширення та будівництво автомобільних під'їзних шляхів до пунктів пропуску;

закупівля сучасного обладнання для здійснення митного та прикордонного контролю;

впровадження нового програмного забезпечення для прискорення перевірки документів і вантажів.

Головна мета ініціативи полягає у збільшенні пропускної спроможності діючих наземних коридорів. Реалізація проєкту дозволить відновити міжнародні мережі автомобільних доріг, а також оптимізувати роботу основних логістичних маршрутів між Україною та сусідніми європейськими державами.

Поточний статус та фінансові інструменти

Наразі фінансова пропозиція перебуває на стадії офіційної оцінки експертами банку. Цей проєкт отримав схвалення та підтримку з боку Європейського Союзу. Фінансування реалізується в межах спеціального інструменту Ukraine Investment Framework, який є невіддільною частиною масштабної чотирирічної програми фінансової допомоги Ukraine Facility.

Нагадаємо, Міністерство фінансів України та Європейський інвестиційний банк провели щорічний перегляд кредитного портфеля спільних ініціатив. Наразі він налічує 27 активних проєктів на загальну суму 4,7 млрд євро