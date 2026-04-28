Україна та ЄІБ спільно готуватимуть інфраструктурні проєкти до фінансування: деталі співпраці

Уряд України та Європейський інвестиційний банк підписали угоду про надання консультаційних послуг. Ініціатива Ukraine FIRST Infrastructure Project Facility має на меті підвищити якість підготовки інвестиційних проєктів на державному, регіональному та місцевому рівнях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства.

Для цього використовуватимуть спеціальні програми підготовки проєктів, що дозволить створювати плани, готові до фінансування за міжнародними стандартами.

Міністр Олексій Соболев зазначив, що ця ініціатива є критично важливою для реформи управління публічними інвестиціями: "Ми розглядаємо реформу PIM як ключовий інструмент, який забезпечує стратегічне використання державних ресурсів та міжнародної допомоги".

Віцепрезидент ЄІБ Карл Негаммер додав: "Ця угода є важливим кроком для підтримки відновлення України та її руху до членства в ЄС завдяки якісно підготовленим інвестиціям".

Ключові напрями співпраці включають: підготовку публічних інвестиційних проєктів, зокрема розробку техніко-економічних обґрунтувань та документації; посилення інституційної спроможності органів влади для управління інвестиційними портфелями.

Першим пілотним проєктом стане модернізація автотраси М15, яка з'єднує Одесу з кордоном Румунії. Це покращить доступ до портів на Дунаї та розвиток торгівлі. Угода також створює основу для майбутніх інвестицій в енергетичну та залізничну інфраструктуру через Єдиний проєктний портфель публічних інвестицій.

Нагадаємо, Україна обговорює з Європейським інвестиційним банком розширення фінансування енергетичного сектору. Йдеться про посилення стійкості енергосистеми, відновлення інфраструктури та підготовку до наступних опалювальних сезонів.