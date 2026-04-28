Украина и ЕИБ будут совместно готовить инфраструктурные проекты к финансированию: детали сотрудничества

Правительство Украины и Европейский инвестиционный банк подписали соглашение о предоставлении консультационных услуг. Инициатива Ukraine FIRST Infrastructure Project Facility стремится повысить качество подготовки инвестиционных проектов на государственном, региональном и местном уровнях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики, окружающей среды и сельского хозяйства.

Для этого будут использоваться специальные программы подготовки проектов, что позволит создавать планы, готовые к финансированию по международным стандартам.

Министр Алексей Соболев отметил, что эта инициатива критически важна для реформы управления публичными инвестициями: "Мы рассматриваем реформу PIM как ключевой инструмент, который обеспечивает стратегическое использование государственных ресурсов и международной помощи".

Вице-президент ЕИБ Карл Негаммер добавил: "Это соглашение является важным шагом для поддержки восстановления Украины и ее движения к членству в ЕС благодаря качественно подготовленным инвестициям".

Ключевые направления сотрудничества включают: подготовку публичных инвестиционных проектов, в частности, разработку технико-экономических обоснований и документации; усиление институциональной возможности органов власти для управления инвестиционными портфелями.

Первым пилотным проектом станет модернизация автотрассы М15, соединяющей Одессу с границей Румынии. Это улучшит доступ к портам на Дунае и развитие торговли. Соглашение также создает основу для будущих инвестиций в энергетическую и железнодорожную инфраструктуру через Единый проектный портфель публичных инвестиций.

Напомним, Украина обсуждает с Европейским инвестиционным банком расширение финансирования энергетического сектора. Речь идет об усилении устойчивости энергосистемы, восстановлении инфраструктуры и подготовке к следующим отопительным сезонам.