Восстановление общин: ЕИБ профинансирует еще 13 инфраструктурных проектов в Украине

экспертная группа, заседание
Эспертная группа провела очередное заседание по отбору инфраструктурных проектов / Министерство развития общин и территорий Украины

По результатам последнего заседания экспертной рабочей группы Министерства развития общин и территорий для финансирования в рамках программы "Восстановление Украины III" рекомендовано 13 новых проектов в трех регионах. Реализация этих инициатив пройдет за счет государственного бюджета с привлечением кредитных средств Европейского инвестиционного банка.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"Продолжаем системно поддерживать общины через инфраструктурные проекты, отвечающие их реальным потребностям: от образования и медицины до безопасности и критической инфраструктуры", - отметил замминистра Алексей Рябыкин.

В Закарпатской области согласована реконструкция корпуса детского сада в Ясинянской общине и здания школы в Ужгородской общине.

Львовская область реализует шесть проектов, среди которых строительство канализационных сетей и защитного сооружения в Подберезовской общине, капитальный ремонт больницы во Львове и укрытие в учебном заведении Новояричевского общества. Также предусмотрена реконструкция систем энерго- и теплоснабжения в областном центре.

В Ровенской области отобрано пять объектов, в том числе капитальный ремонт медицинских учреждений в Ровенской, Варасской и Березновской общинах, модернизация очистных сооружений в Корецкой общине и ремонт противорадиационного укрытия в Радивиловской общине.

Комиссия уже отобрала десятки объектов в Кировоградской, Киевской, Ивано-Франковской, Черкасской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Волынской и Закарпатской областях. Отдельное внимание уделено прифронтовым территориям, где поддержку получили 76 проектов в девяти областях, включая Запорожскую, Харьковскую и Херсонскую.

Процесс отбора начинается с подачи заявок общинами через цифровую систему DREAM, где каждый проект получает баллы на основе приоритетности. После оценки областными военными администрациями предложения рассматривается экспертной группой при Министерстве развития общин и территорий. Финальный список объектов передается на согласование Европейскому инвестиционному банку. Рассмотрение новых заявок рабочей группой продолжается.

Напомним, в начале марта финансирование получили 26 новых проектов в Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

Автор:
Татьяна Ковальчук