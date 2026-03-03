- Категория
- Новости
- Дата публикации
-
- Переключить язык
- Читати українською
Программа восстановления Украины: согласовано еще 26 проектов в четырех областях
Состоялось заседание экспертной рабочей группы по реализации совместных с Европейским инвестиционным банком проектов в рамках Программы восстановления Украины III (транш В). Финансирование получат 26 новых проектов в Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.
"Каждый проект касается конкретных потребностей общин: качественная медицина, безопасное образование, надежная инфраструктура и базовые услуги, которые люди получают ежедневно... Все они реализуются за средства государственного бюджета, которые были привлечены через кредит Европейского инвестиционного банка", - отметил министр Алексей Рябыкин.
Распределение проектов по областям
Киевская область (11 проектов):
- строительство детского сада (Бориспольская община);
- ремонт медучреждения (Белоцерковская община);
- реконструкция водопроводных сетей и канализационной станции (Фастовская и Бориспольская общины);
- капремонт образовательных учреждений и строительство укрытий (Томашевская, Таращанская, Барышевская общины);
- ремонт сетей водоснабжения (Барышевская и Васильковская общины).
Ивано-Франковская область (6 проектов):
- капремонт больниц (Коломыйская и Лисецкая общины);
- модернизация водовода, очистных сооружений и строительство канализации (Городенковская, Богородчанская, Коломыйская общины);
- строительство котельной на твердом топливе (Калушское общество).
Кировоградская область (5 проектов):
- реконструкция и капремонт укрытий (Новопражская и Гайворонская общины);
- строительство защитного сооружения в детском саду (Помощнянская община);
- ремонт системы водоснабжения (Новомиргородская община);
- работы в медицинском заведении (Кропивницкая община).
Черкасская область (4 проекта):
- ремонт больниц (Паланская и Звенигородская общины);
- капремонт лицея (Бобрицкая община);
- реконструкция коммунальных сетей (Уманское общество).
Кроме указанных регионов, к финансированию ранее рекомендовано 76 проектов в прифронтовых областях, в частности, в Днепропетровской (13), Николаевской (15), Харьковской (9) и Херсонской (6). Также было одобрено 7 объектов в Житомирской и 5 в Винницкой областях. Процесс отбора новых заявок продолжается.