Программа восстановления Украины: согласовано еще 26 проектов в четырех областях

Состоялось заседание экспертной рабочей группы по реализации совместных с Европейским инвестиционным банком проектов в рамках Программы восстановления Украины III (транш В). Финансирование получат 26 новых проектов в Киевской, Кировоградской, Ивано-Франковской и Черкасской областях.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"Каждый проект касается конкретных потребностей общин: качественная медицина, безопасное образование, надежная инфраструктура и базовые услуги, которые люди получают ежедневно... Все они реализуются за средства государственного бюджета, которые были привлечены через кредит Европейского инвестиционного банка", - отметил министр Алексей Рябыкин.

Распределение проектов по областям

Киевская область (11 проектов):

строительство детского сада (Бориспольская община);

ремонт медучреждения (Белоцерковская община);

реконструкция водопроводных сетей и канализационной станции (Фастовская и Бориспольская общины);

капремонт образовательных учреждений и строительство укрытий (Томашевская, Таращанская, Барышевская общины);

ремонт сетей водоснабжения (Барышевская и Васильковская общины).

Ивано-Франковская область (6 проектов):

капремонт больниц (Коломыйская и Лисецкая общины);

модернизация водовода, очистных сооружений и строительство канализации (Городенковская, Богородчанская, Коломыйская общины);

строительство котельной на твердом топливе (Калушское общество).

Кировоградская область (5 проектов):

реконструкция и капремонт укрытий (Новопражская и Гайворонская общины);

строительство защитного сооружения в детском саду (Помощнянская община);

ремонт системы водоснабжения (Новомиргородская община);

работы в медицинском заведении (Кропивницкая община).

Черкасская область (4 проекта):

ремонт больниц (Паланская и Звенигородская общины);

капремонт лицея (Бобрицкая община);

реконструкция коммунальных сетей (Уманское общество).

Кроме указанных регионов, к финансированию ранее рекомендовано 76 проектов в прифронтовых областях, в частности, в Днепропетровской (13), Николаевской (15), Харьковской (9) и Херсонской (6). Также было одобрено 7 объектов в Житомирской и 5 в Винницкой областях. Процесс отбора новых заявок продолжается.