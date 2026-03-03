- Категорія
Програма відновлення України: погоджено ще 26 проєктів у чотирьох областях
Відбулось засідання експертної робочої групи з питань реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком проєктів в рамках Програми відновлення України III (транш В). Фінансування отримають 26 нових проєктів у Київській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Черкаській областях.
Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.
"Кожен проєкт стосується конкретних потреб громад: якісна медицина, безпечна освіта, надійна інфраструктура та базові послуги, які люди отримують щодня… Усі вони реалізуються за кошти державного бюджету, які залучили через кредит Європейського інвестиційного банку", — зазначив міністр Олексій Рябикін.
Розподіл проєктів за областями
Київська область (11 проєктів):
- будівництво дитячого садка (Бориспільська громада);
- ремонт медзакладу (Білоцерківська громада);
- реконструкція водопровідних мереж та каналізаційної станції (Фастівська та Бориспільська громади);
- капремонт освітніх закладів та будівництво укриттів (Томашівська, Таращанська, Баришівська громади);
- ремонт мереж водопостачання (Баришівська та Васильківська громади).
Івано-Франківська область (6 проєктів):
- капремонт лікарень (Коломийська та Лисецька громади);
- модернізація водоводу, очисних споруд та будівництво каналізації (Городенківська, Богородчанська, Коломийська громади);
- будівництво котельні на твердому паливі (Калуська громада).
Кіровоградська область (5 проєктів):
- реконструкція та капремонт укриттів (Новопразька та Гайворонська громади);
- будівництво захисної споруди у дитсадку (Помічнянська громада);
- ремонт системи водопостачання (Новомиргородська громада);
- роботи у медичному закладі (Кропивницька громада).
Черкаська область (4 проєкти):
- ремонт лікарень (Паланська та Звенигородська громади);
- капремонт ліцею (Бобрицька громада);
- реконструкція комунальних мереж (Уманська громада).
Окрім зазначених регіонів, до фінансування раніше рекомендовано 76 проєктів у прифронтових областях, зокрема у Дніпропетровській (13), Миколаївській (15), Харківській (9) та Херсонській (6). Також схвалено 7 об’єктів у Житомирській та 5 у Вінницькій областях. Процес відбору нових заявок триває.