Програма відновлення України: погоджено ще 26 проєктів у чотирьох областях

Відбулось засідання експертної робочої групи з питань реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком проєктів в рамках Програми відновлення України III (транш В). Фінансування отримають 26 нових проєктів у Київській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Черкаській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Кожен проєкт стосується конкретних потреб громад: якісна медицина, безпечна освіта, надійна інфраструктура та базові послуги, які люди отримують щодня… Усі вони реалізуються за кошти державного бюджету, які залучили через кредит Європейського інвестиційного банку", — зазначив міністр Олексій Рябикін.

Розподіл проєктів за областями

Київська область (11 проєктів):

будівництво дитячого садка (Бориспільська громада);

ремонт медзакладу (Білоцерківська громада);

реконструкція водопровідних мереж та каналізаційної станції (Фастівська та Бориспільська громади);

капремонт освітніх закладів та будівництво укриттів (Томашівська, Таращанська, Баришівська громади);

ремонт мереж водопостачання (Баришівська та Васильківська громади).

Івано-Франківська область (6 проєктів):

капремонт лікарень (Коломийська та Лисецька громади);

модернізація водоводу, очисних споруд та будівництво каналізації (Городенківська, Богородчанська, Коломийська громади);

будівництво котельні на твердому паливі (Калуська громада).

Кіровоградська область (5 проєктів):

реконструкція та капремонт укриттів (Новопразька та Гайворонська громади);

будівництво захисної споруди у дитсадку (Помічнянська громада);

ремонт системи водопостачання (Новомиргородська громада);

роботи у медичному закладі (Кропивницька громада).

Черкаська область (4 проєкти):

ремонт лікарень (Паланська та Звенигородська громади);

капремонт ліцею (Бобрицька громада);

реконструкція комунальних мереж (Уманська громада).

Окрім зазначених регіонів, до фінансування раніше рекомендовано 76 проєктів у прифронтових областях, зокрема у Дніпропетровській (13), Миколаївській (15), Харківській (9) та Херсонській (6). Також схвалено 7 об’єктів у Житомирській та 5 у Вінницькій областях. Процес відбору нових заявок триває.