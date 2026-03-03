Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,23

+0,13

EUR

50,60

--0,26

Готівковий курс:

USD

43,51

43,38

EUR

50,95

50,70

Чотири роки великої війни

Чотири роки
великої війни
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Програма відновлення України: погоджено ще 26 проєктів у чотирьох областях

проєкт, чоловік, жінка
Експертна група погодила ще 26 проєктів відновлення / Freepik

Відбулось засідання експертної робочої групи з питань реалізації спільних з Європейським інвестиційним банком проєктів в рамках Програми відновлення України III (транш В). Фінансування отримають 26 нових проєктів у Київській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Черкаській областях.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Кожен проєкт стосується конкретних потреб громад: якісна медицина, безпечна освіта, надійна інфраструктура та базові послуги, які люди отримують щодня… Усі вони реалізуються за кошти державного бюджету, які залучили через кредит Європейського інвестиційного банку", — зазначив міністр Олексій Рябикін. 

Розподіл проєктів за областями

Київська область (11 проєктів):

  • будівництво дитячого садка (Бориспільська громада); 
  • ремонт медзакладу (Білоцерківська громада); 
  • реконструкція водопровідних мереж та каналізаційної станції (Фастівська та Бориспільська громади); 
  • капремонт освітніх закладів та будівництво укриттів (Томашівська, Таращанська, Баришівська громади); 
  • ремонт мереж водопостачання (Баришівська та Васильківська громади).

Івано-Франківська область (6 проєктів):

  • капремонт лікарень (Коломийська та Лисецька громади); 
  • модернізація водоводу, очисних споруд та будівництво каналізації (Городенківська, Богородчанська, Коломийська громади); 
  • будівництво котельні на твердому паливі (Калуська громада).

Кіровоградська область (5 проєктів):

  • реконструкція та капремонт укриттів (Новопразька та Гайворонська громади); 
  • будівництво захисної споруди у дитсадку (Помічнянська громада); 
  • ремонт системи водопостачання (Новомиргородська громада); 
  • роботи у медичному закладі (Кропивницька громада).

Черкаська область (4 проєкти):

  • ремонт лікарень (Паланська та Звенигородська громади); 
  • капремонт ліцею (Бобрицька громада); 
  • реконструкція комунальних мереж (Уманська громада).

Окрім зазначених регіонів, до фінансування раніше рекомендовано 76 проєктів у прифронтових областях, зокрема у Дніпропетровській (13), Миколаївській (15), Харківській (9) та Херсонській (6). Також схвалено 7 об’єктів у Житомирській та 5 у Вінницькій областях. Процес відбору нових заявок триває.

Автор:
Тетяна Ковальчук