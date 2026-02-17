Відновлення прифронтових громад: вже погоджено 76 проєктів базової інфраструктури

На поточний момент у межах спільної програми з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) погоджено 76 проєктів відновлення базової інфраструктури. Фінансування отримають проєкти із прифронтових регіонів. Кошти підуть на будівництво укриттів, медичних закладів та систем водопостачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Під час двох останніх засідань робочої групи рекомендовано до реалізації ще 20 ініціатив. Зокрема, завершено опрацювання заявок від громад, що знаходяться у прифронтовій зоні.

Розподіл проєктів за областями

Загалом рекомендовано до фінансування:

15 проєктів – Миколаївська область;

13 проєктів – Дніпропетровська область;

11 проєктів – Одеська область;

9 проєктів – Харківська область;

8 проєктів – Сумська область;

8 проєктів – Чернігівська область;

6 проєктів – Херсонська область;

4 проєкти – Запорізька область;

2 проєкти – Донецька область.

Механізм відбору та бюджет

Загальний бюджет програми становить 100 млн євро. Ресурс розподіляється між громадами, які зазнають регулярних обстрілів або забезпечують життєдіяльність значної кількості внутрішньо переміщених осіб.

"Для нас важливо зберігати чітку пріоритетність. Спочатку підтримати громади, які працюють у найскладніших умовах. Йдеться про базову інфраструктуру: укриття в садочках і школах, водопостачання, центри безпеки — речі, від яких напряму залежить безпека людей і життя громад", — зазначив заступник міністра Олексій Рябикін.

Процес відбору заявок (загалом подано 677) є публічним і здійснюється через державну систему DREAM. Система передбачає онлайн-оцінювання кожного проєкту, що забезпечує відкритість прийнятих рішень.

Нагадаємо, у січні уряд затвердив розподіл субвенції для регіонів у розмірі 740,3 млн грн, які підуть на реалізацію 119 важливих проєктів відновлення. Це фінансування стало можливим завдяки Програмі відновлення України ІІІ за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).