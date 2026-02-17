Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,17

+0,07

EUR

51,16

+0,03

Готівковий курс:

USD

43,29

43,20

EUR

51,50

51,35

Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс 2026

ТопФінанс-2026
20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації 2025

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лідери AI Лідери
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Відновлення прифронтових громад: вже погоджено 76 проєктів базової інфраструктури

засідання експертної групи Мінрозвитку
Мінрозвитку провело засідання експертної групи. / Міністерство розвитку громад та територій України

На поточний момент у межах спільної програми з Європейським інвестиційним банком (ЄІБ) погоджено 76 проєктів відновлення базової інфраструктури. Фінансування отримають проєкти із прифронтових регіонів. Кошти підуть на будівництво укриттів, медичних закладів та систем водопостачання.

Як пише Delo.ua, про це повідомив віце-прем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

Під час двох останніх засідань робочої групи рекомендовано до реалізації ще 20 ініціатив. Зокрема, завершено опрацювання заявок від громад, що знаходяться у прифронтовій зоні.

Розподіл проєктів за областями

Загалом рекомендовано до фінансування:

  • 15 проєктів – Миколаївська область; 
  • 13 проєктів – Дніпропетровська область; 
  • 11 проєктів – Одеська область; 
  • 9 проєктів – Харківська область; 
  • 8 проєктів – Сумська область; 
  • 8 проєктів – Чернігівська область; 
  • 6 проєктів – Херсонська область; 
  • 4 проєкти – Запорізька область; 
  • 2 проєкти – Донецька область.

Механізм відбору та бюджет

Загальний бюджет програми становить 100 млн євро. Ресурс розподіляється між громадами, які зазнають регулярних обстрілів або забезпечують життєдіяльність значної кількості внутрішньо переміщених осіб.

"Для нас важливо зберігати чітку пріоритетність. Спочатку підтримати громади, які працюють у найскладніших умовах. Йдеться про базову інфраструктуру: укриття в садочках і школах, водопостачання, центри безпеки — речі, від яких напряму залежить безпека людей і життя громад", — зазначив заступник міністра Олексій Рябикін.

Процес відбору заявок (загалом подано 677) є публічним і здійснюється через державну систему DREAM. Система передбачає онлайн-оцінювання кожного проєкту, що забезпечує відкритість прийнятих рішень.

Нагадаємо, у січні уряд затвердив розподіл субвенції для регіонів у розмірі 740,3 млн грн, які підуть на реалізацію 119 важливих проєктів відновлення. Це фінансування стало можливим завдяки Програмі відновлення України ІІІ за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Автор:
Тетяна Ковальчук