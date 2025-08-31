Швейцарія інвестує понад $116 млн на проєкти відновлення України

Швейцарія сприятиме відновленню України інвестиціями на $116 млн ( понад 93 млн швейцарських франків). Фінансування передбачене для проєктів у енергетиці, інфраструктурі, житлі, охороні здоров’я, освіті та гуманітарному розмінуванні, які стартують восени 2025 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад і територій.

Швейцарські інвестиції у відбудову

Швейцарія виділяє понад $116 млн на проєкти з відбудови та розвитку України у межах Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством економіки України та Швейцарською Конфедерацією (SECO). Фінансування охоплює сфери енергетики, інфраструктури, житла, охорони здоров’я, освіти та гуманітарного розмінування, а старт проєктів запланований вже цієї осені.

Більшість проєктів — понад 80% із загальної суми, яку координує Міністерство розвитку громад і територій України. Їхня вартість перевищує $95 млн із $116 млн, виділених урядом Швейцарії. Серед ключових напрямів:

Залізнична сфера: створення підприємства з виробництва кріпильних систем у Кременчуці для переходу на європейську колію та виробництво контактних дротів для електрифікації залізниці.

Житлова сфера: будівництво модульних будинків для внутрішньо переміщених осіб у Вінниці та Сумській області, а також заміна вікон у пошкоджених будинках Харкова та східних областей.

Ці проєкти відповідають державним стратегіям та політиці відновлення, спрямовані на відбудову соціальної та критичної інфраструктури та поліпшення житлових умов. Вони реалізовуватимуться не лише в мирних регіонах, а й у прифронтових та деокупованих територіях.

Залучення швейцарського бізнесу стало можливим завдяки міжурядовій угоді між Україною та Швейцарією. Підтримка бізнесу сприяє не лише відбудові та розвитку української інфраструктури, а й створює нові робочі місця та зміцнює економіку місцевих громад.

Нагадаємо, уряд спрямував понад 74 млрд грн у вигляді дотацій та субвенцій для підтримки місцевих бюджетів за п’ять місяців поточного року. З цієї суми 14,5 млрд грн направлені на подолання наслідків війни.