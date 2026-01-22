Понад 740 мільйонів гривень отримають 119 громад на проєкти відбудови: розподіл по областях

Уряд затвердив розподіл субвенції для регіонів у розмірі 740,3 млн грн, які підуть на реалізацію 119 важливих проєктів відновлення. Це фінансування стало можливим завдяки Програмі відновлення України ІІІ за підтримки Європейського інвестиційного банку (ЄІБ).

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

Напрямки проєктів

Ці кошти стануть реальною допомогою регіонам, що найбільше постраждали від війни. Проєкти охоплюють критично важливі сфери побуту українців:

63 об'єкти водопостачання та водовідведення отримають нове життя;

35 проєктів спрямовані на те, щоб зробити громади енергонезалежними та стійкими;

21 проєкт з відновлення та будівництва лікарень.

Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба. підкреслив важливість цієї допомоги: "Ми спрямовуємо ресурс туди, де він дає найбільш відчутний результат для людей. Це конкретні проєкти, які допоможуть громадам відновлювати важливі об’єкти та забезпечувати для людей базові послуги".

За його словами, підтримка має доходити до громад вчасно та адресно, особливо там, де наслідки війни відчуваються найгостріше.

Географія проєктів

Географія відновлення охоплює всю країну. Найбільшу кількість проєктів реалізують у Харківській (10), Сумській (9) та Чернігівській (9) областях. Також активне відновлення триває на Закарпатті, Київщині, Львівщині та в інших регіонах.

119 проєктів відновлення реалізуть громади по всій Україні / Міністерство розвитку громад та територій України

Процес відбору був максимально чесним: громади подавали заявки через відкриту систему DREAM, де кожен міг простежити за оцінюванням та ухваленням рішень онлайн. Загалом фінансова угода з ЄІБ передбачає залучення 100 млн євро, які поступово перетворюватимуться на нові лікарні, чисту воду та світло у ваших домівках.

Нагадаємо, у січні проєкт EU4Reconstruction оголосив старт відбору першої групи громад, які зможуть отримати комплексну експертну допомогу у реалізації планів відбудови за найвищими стандартами ЄС.