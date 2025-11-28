Программа обновления Украины: одобрено еще девять проектов общин на 100 млн евро

Экспертная рабочая группа согласовала финансирование еще девяти проектов общин в рамках “Программы восстановления Украины III” на общую сумму 100 млн евро. Средства будут направлены на восстановление медицинской, жилой и критической инфраструктуры, в частности в прифронтовых регионах.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минразвития общин и территорий.

Правительство поддержало проекты общин для восстановления

Отмечается, что состоялось два заседания Экспертной рабочей группы, посвященные вопросам инициирования, подготовки и реализации совместных с Европейским инвестиционным банком проектов в рамках Чрезвычайной кредитной программы для восстановления Украины, программы восстановления Украины и программы восстановления Украины III. Заседания проходили под председательством заместителя министра развития общин и территорий Украины Алексея Рябыкина.

По результатам рассмотрения представленных общинами предложений к внедрению рекомендовано девять проектов. Три из них будут реализовываться в рамках флагманского проекта Минразвития "Движение без барьеров" в Тальневском сообществе Черкасской области, Моршинской общине Львовщины и Александрийской общине Кировоградской области.

Также было одобрено 6 проектов по ключевым направлениям развития инфраструктуры. Один проект в Волынской области предусматривает строительство и размещение газопоршневых и газотурбинных установок, в том числе когенерационных и блочно-модульных котельных. Еще один проект в Ровенской области касается строительства, реконструкции и капитального ремонта учреждений здравоохранения. В Запорожской области реализуют сразу 4 проекта - по реконструкции системы отопления и обустройства укрытия в медицинских учреждениях, капитального ремонта больницы с размещением центра острой реабилитации, а также строительства Центра безопасности граждан.

По итогам трех заседаний экспертная группа отобрала 18 проектов для финансирования в рамках программы "Восстановление Украины III" (транш В). Среди основных приоритетов – обеспечение жильем ВПЛ, модернизация систем отопления и водоснабжения, обустройство укрытий для школ и больниц, создание реабилитационных центров, формирование доступного пространства для жителей общин в рамках проекта "Движение без барьеров", а также строительство фабрик-кухонь для организации школьного питания.

"Особое внимание уделено прифронтовым общинам, которые сегодня больше нуждаются в поддержке и оперативных решениях, - отметил Алексей Рябыкин.

С 11 по 30 сентября общины могли предоставить свои предложения для получения финансирования на проекты восстановления и развития. Заявки принимались через цифровую экосистему DREAM. В общей сложности было подано 677 заявок на общую сумму 24,2 млрд грн.

Справка:

Финансирование проектов осуществляется в рамках Программы восстановления Украины III (транш В), реализуемой правительством Украины совместно с Европейским инвестиционным банком. Общая сумма сделки составляет 100 млн. евро. Средства направляются на восстановление социальной инфраструктуры в пострадавших от российской агрессии регионах, а также на поддержку общин, которые испытали значительную нагрузку из-за увеличения количества внутренне перемещенных лиц.

Добавим, недавно в программе "єВідновлення" появилась новая возможность, если жилье повредили повторно, можно подать новое заявление немедленно. Больше не нужно ожидать завершения ремонта или одобрения предыдущего отчета.