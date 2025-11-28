Програма відновлення України: схвалено ще дев'ять проєктів громад на 100 млн євро

Експертна робоча група погодила фінансування ще дев'ять проєктів громад у межах “Програми відновлення України III” на загальну суму 100 млн євро. Кошти спрямують на відновлення медичної, житлової та критичної інфраструктури, зокрема у прифронтових регіонах.

Про це повідомляє Delo.ua з посилання на пресслужбу Мінрозвитку громад і територій.

Уряд підтримав проєкти громад для відбудови

Зазначається, що відбулося два засідання Експертної робочої групи, присвячені питанням ініціювання, підготовки та реалізації спільних із Європейським інвестиційним банком проєктів у межах Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, програми з відновлення України та програми відновлення України III. Засідання проходили під головуванням заступника міністра розвитку громад і територій України Олексія Рябикіна.

За результатами розгляду поданих громадами пропозицій до впровадження рекомендовано дев’ять проєктів. Три з них реалізовуватимуться в межах флагманського проєкту Мінрозвитку "Рух без бар’єрів" у Тальнівській громаді Черкаської області, Моршинській громаді Львівщини та Олександрійській громаді Кіровоградської області.

Також було схвалено 6 проєктів за ключовими напрямками розвитку інфраструктури. Зокрема, один проєкт у Волинській області передбачає будівництво та розміщення газопоршневих і газотурбінних установок, у тому числі когенераційних та блочно-модульних котелень. Ще один проєкт у Рівненській області стосується будівництва, реконструкції та капітального ремонту закладів охорони здоров’я. У Запорізькій області реалізують одразу 4 проєкти — з реконструкції системи опалення та облаштування укриття в медичних закладах, капітального ремонту лікарні з розміщенням центру гострої реабілітації, а також будівництва Центру безпеки громадян.

За підсумками трьох засідань Експертна група відібрала 18 проєктів для фінансування в межах програми "Відновлення України III"(транш В). Серед основних пріоритетів — забезпечення житлом ВПО, модернізація систем опалення та водопостачання, облаштування укриттів для шкіл і лікарень, створення реабілітаційних центрів, формування доступного простору для жителів громад у рамках проєкту "Рух без бар’єрів", а також будівництво фабрик-кухонь для організації шкільного харчування.

"Особливу увагу приділено прифронтовим громадам, які сьогодні найбільше потребують підтримки та оперативних рішень, — зазначив Олексій Рябикін.

З 11 по 30 вересня громади мали змогу подати свої пропозиції для отримання фінансування на проєкти відновлення та розвитку. Заявки приймалися через цифрову екосистему DREAM. Загалом було подано 677 заявок на загальну суму 24,2 млрд грн.

Довідково:

Фінансування проєктів здійснюється в рамках Програми відновлення України III (транш В), яку реалізує уряд України спільно з Європейським інвестиційним банком. Загальна сума угоди становить 100 млн євро. Кошти спрямовуються на відновлення соціальної інфраструктури у регіонах, що постраждали від російської агресії, а також на підтримку громад, які зазнали значного навантаження через збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб.

Додамо, нещодавно у програмі “єВідновлення” з'явилася нова можливість, якщо житло пошкодили повторно, можна подати нову заяву негайно. Більше не потрібно очікувати на завершення ремонту чи схвалення попереднього звіту.