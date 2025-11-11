Відновлення України: ЄС та чотири країни запустили проєкт на €37,5 млн до 2028 року

Європейський Союз у співпраці з Данією, Німеччиною, Францією та Литвою, офіційно запустив проєкт EU4Reconstruction у межах ініціативи Team Europe. Ця ініціатива, спрямована на підтримку відновлення України, має бюджет у 37,5 млн євро і триватиме до 30 червня 2028 року.

Як пише Delo.ua, посилаючись на Укрінформ, про це йшлося на презентації проєкту.

Посол Литви в Україні Інга Станіте-Толочкене під час презентації проєкту повідомила, що про цю програму вперше оголосили в Римі у липні, на Конференції з питань відновлення України.

Тоді ЄС разом з Німеччиною, Францією та Данією зробили перші кроки щодо спільного фінансування проєкту обсягом 37,5 мільйона євро, з яких 5 мільйонів євро вже виділено.

Вона додала, що EU4Reconstruction поєднує фінансування, технічну експертизу та цифрові інструменти, щоб допомогти Україні відбудовуватися прозоро та відповідно до стандартів ЄС.

Проєкт посилює урядування, прозорість та інституційну спроможність системи відбудови України – від національних реформ до впровадження на рівні громад.

Про Team Europe

Ініціатива Team Europe — це стратегічна платформа Європейського Союзу, створена для координації підтримки партнерських країн у кризових та довгострокових викликах, таких як війна, пандемії, зміни клімату чи економічні проблеми.

У випадку України Team Europe реалізує програми фінансування відновлення, модернізації інфраструктури, підтримки місцевого самоврядування та громадського контролю.

Нагадаємо, Швейцарія сприятиме відновленню України інвестиціями на $116 млн ( понад 93 млн швейцарських франків). Фінансування передбачене для проєктів у енергетиці, інфраструктурі, житлі, охороні здоров’я, освіті та гуманітарному розмінуванні, які стартують восени 2025 року.