Уряд створює новий підхід до формування цін у будівництві, що допоможе у післявоєнній відбудові

Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури готує нову систему формування цін у будівельній галузі, з метою максимальної прозорості. Вона мусить бути максимально доступною та зрозумілою для всіх учасників ринку. Першочерговими завданнями влада ставить безпосередній доступ до ринкових цін, максимально ефективне використання коштів та збільшення довіри до процесів післявоєнної відбудови.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на Мінрозвитку.

У відомстві наголосили на важливості такої ініціативи, оскільки кошторисні нормативи в більшості своїй оновлюються повільно і не встигають за змінами на ринку. Це призводить до перекосів у цінах, зменшується прозорість рахунків та порушується баланс умов для представників ринку.

Новостворена модель ціноутворення мусить запобігти цьому, адже буде враховувати міжнародний досвід та застосовувати цифровізацію процесів. Зазначено, що у процесі формування цін на будівельні роботи мусить здійснюватись принцип відкритості.

Реалізувати проєкт Мінрозвитку буде новостворена Робоча група з удосконалення системи ціноутворення у будівництві. Групу очолить заступник міністра Наталія Козловська. Також до складу групи увійшли представники державних органів, будівельних компаній, галузевих асоціацій, експерти та міжнародні антикорупційні ініціативи.

“Ми формуємо систему ціноутворення, яка буде прозорою, сучасною та зрозумілою для всіх учасників ринку. Це фундамент довіри – і з боку громад, і з боку міжнародних партнерів, які допомагають Україні відновлюватися”, - зазначила Наталія Козловська.

Група вже працює над ціноутворенням. Зокрема, аналізує підходи до визначення вартості об`єктів: досліджує ціни на матеріали, проводить розрахунок адміністративних і виробничих витрат, прибутку, рівня заробітної плати, а також вартості інжинірингових послуг.

Перші пропозиції щодо оновлення механізму ціноутворення очікуються до кінця 2025 року.