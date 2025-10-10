Правительство создает новый подход к формированию цен в строительстве, что поможет в послевоенном восстановлении

Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры готовит новую систему формирования цен в строительной отрасли с целью максимальной прозрачности. Она должна быть максимально доступна и понятна всем участникам рынка. Первоочередными задачами власти ставят непосредственный доступ к рыночным ценам, максимально эффективное использование средств и увеличение доверия к процессам послевоенного восстановления.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на Минразвития.

В ведомстве отметили важность такой инициативы, поскольку сметные нормативы в большинстве своем обновляются медленно и не успевают за изменениями на рынке. Это приводит к перекосам в ценах, уменьшается прозрачность счетов и нарушается баланс условий для представителей рынка.

Вновь созданная модель ценообразования должна предотвратить это, ведь будет учитывать международный опыт и применять цифровизацию процессов. Отмечено, что в процессе формирования цен на строительные работы должен осуществляться принцип открытости.

Реализовать проект Минразвития будет создана Рабочая группа по усовершенствованию системы ценообразования в строительстве. Группу возглавит замминистра Наталья Козловская. Также в группу вошли представители государственных органов, строительных компаний, отраслевых ассоциаций, эксперты и международные антикоррупционные инициативы.

"Мы формируем систему ценообразования, которая будет прозрачной, современной и понятной всем участникам рынка. Это фундамент доверия - и со стороны общин, и со стороны международных партнеров, которые помогают Украине восстанавливаться", - отметила Наталья Козловская.

Группа уже работает над ценообразованием. В частности, анализирует подходы к определению стоимости объектов: исследует цены на материалы, производит расчет административных и производственных расходов, прибыли, уровня заработной платы, а также стоимости инжиниринговых услуг.

Первые предложения по обновлению механизма ценообразования ожидаются до конца 2025 года.