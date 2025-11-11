Запланована подія 2

Восстановление Украины: ЕС и четыре страны запустили проект на €37,5 млн до 2028 года

строительство
Стартовал проект от Team Europe для восстановления Украины / Depositphotos

Европейский Союз в сотрудничестве с Данией, Германией, Францией и Литвой официально запустил проект EU4Reconstruction в рамках инициативы Team Europe. Эта инициатива, направленная на поддержку восстановления Украины, имеет бюджет в 37,5 млн. евро и продлится до 30 июня 2028 года.

Как пишет Delo.ua, ссылаясь на Укринформ, об этом говорилось на презентации проекта.

Посол Литвы в Украине Инга Станите-Толочкене во время презентации проекта сообщила, что об этой программе впервые объявили в Риме в июле, на Конференции по восстановлению Украины.

Тогда ЕС вместе с Германией, Францией и Данией сделали первые шаги по совместному финансированию проекта в размере 37,5 миллиона евро, из которых 5 миллионов евро уже выделено.

Она добавила, что EU4Reconstruction объединяет финансирование, техническую экспертизу и цифровые инструменты, чтобы помочь Украине восстанавливаться прозрачно и в соответствии со стандартами ЕС.

Проект усиливает управление, прозрачность и институционную способность системы восстановления Украины – от национальных реформ до внедрения на уровне общин.

О Team Europe

Инициатива Team Europe – это стратегическая платформа Европейского Союза, созданная для координации поддержки партнерских стран в кризисных и долгосрочных вызовах, таких как война, пандемии, изменения климата или экономические проблемы.

В случае Украины Team Europe реализует программы финансирования обновления, модернизации инфраструктуры, поддержки местного самоуправления и общественного контроля.

Напомним, Швейцария будет способствовать восстановлению Украины инвестициями на $116 млн (свыше 93 млн швейцарских франков). Финансирование предусмотрено для проектов в энергетике, инфраструктуре, жилье, здравоохранении, образовании и гуманитарном разминировании, которые стартуют осенью 2025 года.

Автор:
Татьяна Бессараб