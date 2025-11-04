Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

42,04

+0,15

EUR

48,43

+0,02

Готівковий курс:

USD

42,10

42,00

EUR

48,71

48,55

20 років&nbsp;Delo.ua

20 років 
Delo.ua
Топ платників податків 2025

Топ платників

податків 2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху

з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Найкращі 
роботодавці 2025
Власна справа

Власна 

справа
Інвестиції в освіту

Інвестиції 

в освіту
Навчання для життя

Навчання

для життя
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Вільна енергія

Вільна 

енергія
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс 2025

ТопФінанс-2025
Драйвери економіки

Драйвери

економіки
Перспективи ринку праці

Перспективи 

ринку праці
Адаптація: шлях ветеранів

Адаптація: 

шлях ветеранів

Файли Cookie

Я дозволяю DELO.UA використовувати файли cookie.

Політика конфіденційності
Категорія
Новини
Дата публікації
Змінити мову
Читать на русском

Повторне пошкодження житла: у "єВідновлення" спростили подачу заяв на компенсацію

дім
Тепер не потрібно чекати закриття старої заяви на компенсацію / Depositphotos

У програмі “єВідновлення” з'явилася нова можливість: якщо житло пошкодили повторно, можна подати нову заяву негайно. Більше не потрібно очікувати на завершення ремонту чи схвалення попереднього звіту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Механізм програми удосконалено з метою прискорення підтримки для власників житла, які зазнали повторних пошкоджень.

Раніше їм доводилося чекати завершення ремонту, подання звіту та закриття попередньої заяви, що затримувало нові виплати. Відтепер можна подати ще одну заяву негайно, просто зафіксувавши нові ушкодження.

Як скористатись новою послугою:

  • у застосунку "Дія" відкрийте "Звіт про ремонт" за попередньою заявою, яка вже в обробці;
  • поставте відмітку "Майно було пошкоджено повторно";
  • подайте нове повідомлення про пошкодження та нову заяву на компенсацію.

Після цього приїде комісія, яка зафіксує нові руйнування, перевірить стан ремонтних робіт, наново порахує суму компенсації та закриє попередню заяву.

Важливо

Щоб подати нову заяву, спочатку потрібно закрити картку "єВідновлення", на яку отримували гроші минулого разу. Якщо рахунок ще активний, система не пропустить нову заяву. Невикористані кошти автоматично повертаються до державного бюджету. Для нарахування нової компенсації потрібно відкрити новий рахунок.

Фото 2 — Повторне пошкодження житла: у "єВідновлення" спростили подачу заяв на компенсацію

Нагадаємо, Кабмін схвалив виділення додаткових 2,5 мільярда гривень на державну програму "єВідновлення". Кошти будуть спрямовані на фінансування житлових сертифікатів, що дозволить ще понад 1600 родинам, чиї домівки були знищені внаслідок агресії РФ, придбати нове житло.

Автор:
Тетяна Бесараб