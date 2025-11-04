Повторне пошкодження житла: у "єВідновлення" спростили подачу заяв на компенсацію

У програмі “єВідновлення” з'явилася нова можливість: якщо житло пошкодили повторно, можна подати нову заяву негайно. Більше не потрібно очікувати на завершення ремонту чи схвалення попереднього звіту.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення Міністерства розвитку громад та територій України.

Механізм програми удосконалено з метою прискорення підтримки для власників житла, які зазнали повторних пошкоджень.

Раніше їм доводилося чекати завершення ремонту, подання звіту та закриття попередньої заяви, що затримувало нові виплати. Відтепер можна подати ще одну заяву негайно, просто зафіксувавши нові ушкодження.

Як скористатись новою послугою:

у застосунку "Дія" відкрийте "Звіт про ремонт" за попередньою заявою, яка вже в обробці;

поставте відмітку "Майно було пошкоджено повторно";

подайте нове повідомлення про пошкодження та нову заяву на компенсацію.

Після цього приїде комісія, яка зафіксує нові руйнування, перевірить стан ремонтних робіт, наново порахує суму компенсації та закриє попередню заяву.

Важливо

Щоб подати нову заяву, спочатку потрібно закрити картку "єВідновлення", на яку отримували гроші минулого разу. Якщо рахунок ще активний, система не пропустить нову заяву. Невикористані кошти автоматично повертаються до державного бюджету. Для нарахування нової компенсації потрібно відкрити новий рахунок.

Нагадаємо, Кабмін схвалив виділення додаткових 2,5 мільярда гривень на державну програму "єВідновлення". Кошти будуть спрямовані на фінансування житлових сертифікатів, що дозволить ще понад 1600 родинам, чиї домівки були знищені внаслідок агресії РФ, придбати нове житло.