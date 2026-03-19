Відновлення громад: ЄІБ профінансує ще 13 інфраструктурних проєктів в Україні

За результатами останнього засідання експертної робочої групи Міністерства розвитку громад та територій до фінансування у межах програми "Відновлення України III" рекомендовано 13 нових проєктів у трьох регіонах. Реалізація цих ініціатив відбудеться за рахунок державного бюджету із залученням кредитних коштів Європейського інвестиційного банку.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Продовжуємо системно підтримувати громади через інфраструктурні проєкти, які відповідають їхнім реальним потребам: від освіти і медицини до безпеки та критичної інфраструктури", — зазначив заступник міністра Олексій Рябикін.

У Закарпатській області погоджено реконструкцію корпусу дитячого садка в Ясінянській громаді та будівлі школи в Ужгородській громаді.

Львівська область реалізує шість проєктів, серед яких будівництво каналізаційних мереж і захисної споруди у Підберізцівській громаді, капітальний ремонт лікарні у Львові та укриття у навчальному закладі Новояричівської громади. Також передбачена реконструкція систем енерго- та теплопостачання в обласному центрі.

У Рівненській області відібрано п'ять об'єктів, зокрема капітальний ремонт медичних установ у Рівненській, Вараській та Березнівській громадах, модернізація очисних споруд у Корецькій громаді та ремонт протирадіаційного укриття у Радивілівській громаді.

Раніше Комісія вже відібрала десятки об'єктів у Кіровоградській, Київській, Івано-Франківській, Черкаській, Житомирській, Вінницькій, Полтавській, Волинській та Закарпатській областях. Окрему увагу приділено прифронтовим територіям, де підтримку отримали 76 проєктів у дев'яти областях, включаючи Запорізьку, Харківську та Херсонську.

Процес відбору починається з подання заявок громадами через цифрову систему DREAM, де кожен проєкт отримує бали на основі пріоритетності. Після оцінки обласними військовими адміністраціями пропозиції розглядає експертна група при Міністерстві розвитку громад та територій. Фінальний перелік об'єктів передається на погодження Європейському інвестиційному банку. Розгляд нових заявок робочою групою триває.

Нагадаємо, на початку березня фінансування отримали 26 нових проєктів у Київській, Кіровоградській, Івано-Франківській та Черкаській областях.