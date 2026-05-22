Україна та ЄІБ переглянули портфель спільних проєктів на 4,7 мільярда євро

Міністерство фінансів України та Європейський інвестиційний банк провели щорічний перегляд кредитного портфеля спільних ініціатив. Наразі він налічує 27 активних проєктів на загальну суму 4,7 млрд євро та є одним із найбільших серед міжнародних фінансових організацій, що працюють у країні.

У 2025 році обсяг фінансування банку для державного та приватного секторів України досяг 1,5 млрд євро, які були спрямовані на відновлення енергосистеми, реконструкцію шкіл, лікарень та модернізацію транспорту.

Крім того, минулого року було запущено нову модель фінансування держпідприємств ("Укргідроенерго" та "Нафтогаз") без залучення державних гарантій за програмою Ukraine Facility, що дозволило покрити критичні потреби без збільшення держборгу.

Пріоритети на 2026 рік та нові угоди

У 2026 році пріоритетними секторами співпраці визначено енергетику та транспорт, оскільки після нових хвиль російських атак відновлення паливно-енергетичної інфраструктури та об'єктів "Укрзалізниці" залишається критично важливим. Попередній перелік проєктів у межах Ukraine Facility на наступні два роки сягає близько 600 млн євро.

Під час Конференції з відновлення України цього літа в Гданську планується підписати угоди за такими проєктами:

"Відновлення соціального житла" (€50 млн кредиту та €50 млн гранту): забезпечення житлом вразливих груп населення, зокрема літніх людей з-поміж ВПО та родин з особами з інвалідністю.

"Шляхи солідарності" (€96 млн кредиту): капітальний ремонт ділянок автодоріг Київ – Чоп, Тернопіль – Львів – Рава-Руська та модернізація прикордонних пунктів пропуску (зокрема облаштування майданчиків для вантажівок біля КПП "Ягодин" та "Краковець").

"Транспортний зв'язок" (€50 млн гранту ЄС): реконструкція мостових переходів і будівництво шляхопроводів на магістралях Київ – Чоп (через залізницю), Рівне – Дубно та транспортної розв'язки на трасі Київ – Одеса.

Окрім фінансової допомоги, під час зустрічі сторони вперше провели повноцінний огляд різносторонньої консультативної підтримки, яка надається Україні в межах ініціативи Jaspers для покращення підготовки інфраструктурних об'єктів.

Нагадаємо, Україна та ЄІБ підписали угоду про запуск ініціативи Ukraine FIRST для підготовки інфраструктурних проєктів до фінансування. Ця програма технічної допомоги (Infrastructure Project Facility) спрямована на підвищення якості розробки інвестиційних планів на державному, регіональному та місцевому рівнях, щоб забезпечити швидке та прозоре залучення коштів міжнародних донорів у реальний сектор економіки.