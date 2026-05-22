Украина и ЕИБ просмотрели портфель совместных проектов на 4,7 миллиарда евро

Министерство финансов Украины и Европейский инвестиционный банк провели ежегодный пересмотр кредитного портфеля совместных инициатив. В настоящее время он насчитывает 27 активных проектов на общую сумму 4,7 млрд евро и является одним из крупнейших среди международных финансовых организаций, работающих в стране.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

В 2025 году объем финансирования банка для государственного и частного секторов Украины достиг 1,5 млрд евро, направленных на восстановление энергосистемы, реконструкцию школ, больниц и модернизацию транспорта.

Кроме того, в прошлом году была запущена новая модель финансирования госпредприятий ("Укргидроэнерго" и "Нефтегаз") без привлечения государственных гарантий по программе Ukraine Facility, что позволило покрыть критические потребности без увеличения госдолга.

Приоритеты на 2026 год и новые соглашения

В 2026 году приоритетными секторами сотрудничества определена энергетика и транспорт, поскольку после новых волн российских атак восстановление топливно-энергетической инфраструктуры и объектов "Укрзализныци" остается критически важным. Предварительный перечень проектов в рамках Ukraine Facility на следующие два года составляет около 600 млн евро.

В ходе Конференции по восстановлению Украины этим летом в Гданьске планируется подписать соглашения по следующим проектам:

"Восстановление социального жилья" (€50 млн кредита и €50 млн гранта): обеспечение жильем уязвимых групп населения, в том числе пожилых среди ВПО и семей с лицами с инвалидностью.

"Пути солидарности" (€96 млн кредита): капитальный ремонт участков автодорог Киев – Чоп, Тернополь – Львов – Рава-Русская и модернизация пограничных пунктов пропуска (в частности, обустройство площадок для грузовиков возле КПП "Ягодин" и "Краковец").

"Транспортная связь" (€50 млн гранта ЕС): реконструкция мостовых переходов и строительство путепроводов на магистралях Киев – Чоп (через железную дорогу), Ровно – Дубно и транспортной развязки на трассе Киев – Одесса.

Кроме финансовой помощи, во время встречи стороны впервые провели полноценный обзор разносторонней консультативной поддержки, предоставляемой Украине в рамках инициативы Jaspers для улучшения подготовки инфраструктурных объектов.

Напомним, Украина и ЕИБ подписали соглашение о запуске инициативы Ukraine FIRST для подготовки инфраструктурных проектов к финансированию. Программа технической помощи (Infrastructure Project Facility) направлена на повышение качества разработки инвестиционных планов на государственном, региональном и местном уровнях, чтобы обеспечить быстрое и прозрачное привлечение средств международных доноров в реальный сектор экономики.