ЕИБ может предоставить Украине €120 млн на модернизацию пунктов пропуска на границе с ЕС и Молдовой

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) рассматривает проект по выделению кредита в размере около €120 млн для Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины. Финансовые ресурсы планируют направить на модернизацию пунктов пропуска, входящих в состав Трансевропейской транспортной сети (TEN-T).

Как пишет Delo.ua, об этом говорится в описании проекта.

Что предполагает проект модернизации?

Общая стоимость запланированных работ на пограничной инфраструктуре оценивается в €152 млн. Кредитные средства от ЕИБ покроют большую часть этого бюджета. Проект включает обновление объектов, обеспечивающих сообщение Украины со странами Европейского Союза и Республикой Молдова.

Финансирование планируют потратить на следующие направления:

обновление и перестройка пограничных терминалов и административных сооружений;

ремонт, расширение и строительство автомобильных подъездных путей в пункты пропуска;

закупка современного оборудования для осуществления таможенного и пограничного контроля;

внедрение нового программного обеспечения для ускорения проверки документов и грузов.

Главная цель инициативы состоит в увеличении пропускной способности действующих наземных коридоров. Реализация проекта позволит восстановить международные сети автомобильных дорог, а также оптимизировать работу основных логистических маршрутов между Украиной и соседними европейскими государствами.

Текущий статус и финансовые инструменты

В настоящее время финансовое предложение находится в стадии официальной оценки экспертами банка. Этот проект получил одобрение и поддержку Европейского Союза. Финансирование реализуется в рамках специального инструмента Ukraine Investment Framework, являющегося неотъемлемой частью масштабной четырехлетней программы финансовой помощи Ukraine Facility.

Напомним, Министерство финансов Украины и Европейский инвестиционный банк провели ежегодный пересмотр кредитного портфеля совместных инициатив. В настоящее время он насчитывает 27 активных проектов на общую сумму 4,7 млрд евро