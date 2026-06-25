Европейский инвестиционный банк предоставляет Украине пакет поддержки на €500 млн: куда пойдут средства

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) направит новый пакет финансовой поддержки Украины объемом около 500 млн евро на восстановление критической инфраструктуры и развитие частного сектора.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает "Укринформ".

"Мы инвестируем сейчас 500 миллионов евро в частный и государственный секторы", - отметил вице-президент финансового учреждения Карл Негаммер во время Конференции по восстановлению Украины (URC 2026) в Гданьске.

В государственном секторе банковские средства распределят на ремонт автомобильных дорог, восстановление мостов, строительство социального жилья и обеспечение населения безопасным водоснабжением.

Значительная часть задекларированного пакета предназначена для поддержки украинского малого и среднего бизнеса (МПБ). Финансирование будет осуществляться путем предоставления гарантий местным коммерческим банкам, что позволит им выдавать предпринимателям доступные кредиты, а также через прямое финансирование отдельных инфраструктурных проектов.

"Мы стремимся предоставлять доступные кредиты малым и средним предприятиям. Таким образом, мы поддерживаем их развитие и создание новых рабочих мест", — подчеркнул представитель банка.

Негаммер также добавил, что развитие предпринимательства помогает создавать условия для ветеранов и возвращения украинских граждан на дом после завершения боевых действий. Он подчеркнул, что Украина нуждается в непрерывных финансовых вливаниях даже во время войны для сохранения экономической активности и подготовки к предстоящей масштабной реконструкции.

Ранее сообщалось, что Европейский инвестиционный банк рассматривает проект по выделению кредита в размере около €120 млн для Государственного агентства восстановления и развития инфраструктуры Украины.