Очереди на КПП сократятся: ЕИБ выделяет Украине €60 млн на развитие западной границы

Группа Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) предоставит Украине €60 млн ссуды на модернизацию пунктов пропуска на границах с ЕС и Молдовой.

Как пишет Dilo, об этом сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ЕИБ.

Кроме ссуды, ЕС предоставит грант на €6 млн и € 2,5 млн на техническую помощь. Гарантии под финансирование выделяются через Инвестиционную рамочную программу для Украины (UIF) в рамках подхода Команда Европа.

Куда направят деньги?

Денежные средства через Минразвития получит Государственное агентство восстановления. На границах обновят дороги, входящие в Трансъевропейскую транспортную сеть (TEN-T), а также:

обустроят новые терминалы, санитарные и сервисные зоны, навесы и ожидающие площадки;

закупят современное оборудование и софт для ускорения таможенного контроля.

"Устранение каждого "узкого места" означает более быструю доставку грузов, укрепление цепей поставок и новые возможности для украинского бизнеса", - отметил вице-президент ЕИБ Карл Нехаммер.

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Николай Калашник подчеркнул, что модернизация границы позволит снизить задержки грузов , снизить торговые расходы и ускорить интеграцию Украины в транспортную сеть ЕС.

Справка

Группа ЕИБ работает на Украине с 2007 года. С начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году банк существенно нарастил поддержку украинской экономики — общий объем предоставленного финансирования превысил €4,5 млрд . В настоящее время ЕИБ реализует проекты в рамках инициативы "ЕС для Украины" (EU4U) и принимает участие в выполнении специального направления программы Ukraine Facility.

Напомним, в июне Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о взаимопонимании по запуску Инициативы по безопасности и связности. Первым проектом в ее рамках станет развитие инфраструктуры западной границы Украины, на которую ЕИБ планирует предоставить 120 млн. евро финансирования.