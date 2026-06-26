ЕИБ предоставит 120 млн евро на развитие западной границы Украины

Украина, Европейская комиссия и Европейский инвестиционный банк подписали меморандум о взаимопонимании о запуске Инициативы по безопасности и связности. Первым проектом в ее рамках станет развитие инфраструктуры западной границы Украины, на которую ЕИБ планирует предоставить 120 млн. евро финансирования.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение Министерства развития общин и территорий Украины.

Документ был подписан во время Ukraine Recovery Conference 2026 в Гданьске с участием еврокомиссарши по вопросам расширения Марты Кос.

Инициатива предусматривает развитие приграничной инфраструктуры, модернизацию пунктов пропуска, интеграцию Украины в европейскую транспортную сеть TEN-T, а также реализацию проектов в транспортной, энергетической и цифровой сферах.

Кроме того, стороны договорились о создании постоянного механизма координации между Украиной, Европейской комиссией и Европейским инвестиционным банком для подготовки и реализации общих инвестиционных проектов, а также о привлечении международной технической и экспертной поддержки.

Первым практическим результатом новой инициативы станет проект "Инфраструктура западной границы Украины". Для его реализации Европейский инвестиционный банк предоставит рамочную ссуду на 120 млн евро. Подписание первого транша финансирования в размере 60 млн. евро ожидается до конца лета.

Средства планируют направить развитие пограничной инфраструктуры, увеличение пропускной способности пунктов пропуска и улучшение транспортного сообщения между Украиной и странами Европейского Союза.

Также меморандум предусматривает более широкое использование программ технической помощи, в частности, JASPERS, что позволит привлекать международных экспертов к подготовке и сопровождению крупных инфраструктурных проектов.

Напомним, вчера Украина вместе с ЕИБ подписали и объявили новый пакет поддержки для восстановления страны объемом более 470 миллионов евро. Финансирование будет направлено на проекты, которые непосредственно влияют на жизнь людей.