Україна та ЄІБ погодили новий пакет підтримки на понад 470 мільйонів євро

Україна разом із Європейським інвестиційним банком підписали та оголосили новий пакет підтримки для відновлення країни обсягом понад 470 мільйонів євро. Фінансування спрямують на проєкти, які безпосередньо впливають на життя людей.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву міністра розвитку громад та територій України Олексія Кулеби.

Виділені кошти підуть на відновлення житла, доріг, мостів, прикордонної інфраструктури, водопостачання, енергоефективність та підтримку бізнесу.

Крім того, окремо передбачено 500 мільйонів євро гарантій для доступу до фінансування для 10 000 підприємців, зокрема ветеранів та бізнесів, які постраждали від війни.

Ключові напрями розподілу коштів

Фінансування у межах підписаного пакета підтримки розподілено за такими напрямами:

Соціальне житло (100 млн євро): пілотна програма сучасного соціального житла у п’яти містах для ВПО, молоді та фахівців, які потребують підтримки.

Транспорт та кордон (96 млн євро): ремонт доріг, мостів і розвиток прикордонної інфраструктури для посилення сполучення з ЄС.

Водопостачання (125 млн євро): модернізація систем водопостачання та водовідведення, пошкоджених війною.

Приватний сектор (80 млн євро): запуск "European Flagship Fund" для залучення інвестицій у приватний сектор.

Енергоефективність бізнесу (100 млн євро): кредит Укрексімбанку для фінансування енергоефективності малого та середнього бізнесу.

Нагадаємо, Україна готує понад 30 інфраструктурних проєктів для інвесторів на $5 млрд. Портфель пріоритетних проєктів державно-приватного партнерства представили міжнародним партнерам у межах URC-2026.