“Київстар” розширив тестову 5G-зону: де відтепер доступна

Компанія “Київстар” розширила тестову 5G-зону у Львові та запустив технологію п’ятого покоління мобільного зв’язку на території залізничного вокзалу.

Як пише Delo.ua, про це повідомила пресслужба мобільного оператора

Зазначається, що Львів став першим містом, де було розгорнуто пілотну зону 5G у січні 2026 року. Спочатку технологія запрацювала в історичному центрі. Відтоді майже 534 тисячі абонентів у Львові скористалися 5G у мережі "Київстар". А у межах пілотної зони частка 5G-трафіку вже становить понад 42% від загального обсягу передачі даних.

З 26 червня для тестування технології доступна нова локація — Львівський залізничний вокзал, який є ключовим елементом міської інфраструктури. Висока концентрація користувачів мобільного зв’язку у транспортному вузлі дасть змогу мобільному оператору оцінити роботу мережі в умовах інтенсивного навантаження.

Як скористатися

Щоб користуватися 5G, мобільний телефон має підтримувати цю технологію. Якщо SIM-картка підтримує 4G, замінювати її не потрібно, адже 5G використовує той самий тип SIM-карт, що й 4G.

Сьогодні швидкісний 4G від "Київстар" доступний для понад 96% населення України, а пікова швидкість передачі даних у мережі сягає майже 1 Гбіт/с.

Нагадаємо, що пілотні зони 5G вже розгорнуті у трьох містах України — Львові, Харкові та Бородянці.

"Київстар" також готується до запуску тестових майданчиків у Києві та Одесі.

Раніше "Київстар" повідомив, що 2026 рік стане останнім роком використання технології 3G в Україні для компанії. Оператор планує повністю зосередитися на розвитку мережі 4G та подальшій підготовці до запуску 5G після завершення війни.

Технологія 5G

Повноцінний запуск 5G в Україні мав би відбутися у 2022 році, проте повномасштабне вторгнення Росії завадило цьому.

27 травня 2024 року в Україні вперше відбувся тестовий запуск мережі зв'язку 5G. Vodafone спільно з компанією Nokia організували телеміст, об'єднавши Івано-Франківськ, Київ та Гельсінкі для перевірки якості зв'язку 5G.

Технологія 5G забезпечує передачу даних у 10 разів швидше, ніж 4G, що відкриває нові можливості для обміну великими обсягами інформації.