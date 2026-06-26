Зі світлом та опаленням: "Укрпошта" відкрила 38 модульних відділень у прифронтових регіонах (ФОТО)

Національний поштовий оператор "Укрпошта" розгорнув 38 модульних відділень у деокупованих, прифронтових та постраждалих від обстрілів громадах України.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Проєкт реалізували у період з листопада по травень за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Донори виділили на ці цілі 600 тисяч євро у вигляді інвестиційного гранту зі Спеціального фонду кризового реагування.

Конструкції дозволяють відновлювати звʼязок та логістику там, де стаціонарні приміщення повністю зруйновані або потребують тривалого ремонту.

Нові точки вже працюють у 16 областях, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині.

Технічні характеристики модульних відділень

Фактично це повноцінні відділення, які монтуються за кілька днів. У них місцеві мешканці можуть отримувати пенсії, соцвиплати, замовляти ліки через сервіс "Укрпошта.Аптека", відправляти посилки, оплачувати комунальні послуги та користуватися фінансовими сервісами.

Залежно від кількості клієнтів у громаді, встановлено модулі двох типів:

25 відділень площею 22 кв. м;

13 відділень площею 45 кв. м.

Усі модулі обладнані пандусами для маломобільних груп населення та автономною системою опалення. Також передбачено можливість підключення резервних джерел живлення (генераторів) на випадок блекаутів.

Масштаби руйнувань інфраструктури

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення 49 стаціонарних відділень "Укрпошти" було знищено повністю, ще 648 об’єктів зазнали пошкоджень.

Протягом останнього місяця оператор фіксує пошкодження в середньому одного відділення майже щодня. Зокрема, нещодавно внаслідок обстрілів було зруйновано логістичний хаб у Харкові та повністю знищено відділення на Троєщині у Києві.

У керівництві АТ "Укрпошта" зазначають, що в умовах постійних обстрілів капітальне проєктування та будівництво нових будівель є нерентабельним і довготривалим, тому використання модульних конструкцій є єдиним швидким рішенням для відновлення базових сервісів.

"За останні тижні ми вкотре побачили, наскільки важливо швидко відновлювати роботу. Ворог зруйнував наш логістичний хаб у Харкові, а після атаки на Київ на місці відділення на Троєщині залишилася лише вирва. Щодня під обстрілами опиняються інші об'єкти. У таких умовах ми не можемо чекати місяцями на проєктування та будівництво нових будівель — потрібно негайно повертати людям базові необхідні сервіси, тому дякуємо партнерам за допомогу і участь", — прокоментував генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрпошта" запустила внутрішні поштомати у п’яти містах та планує розширити мережу. На попередньому етапі географію сервісу було розширено на Дніпро, Запоріжжя, Кам’янське, Кропивницький та Кривий Ріг, що дозволило компанії протестувати навантаження перед запуском у наступних обласних центрах.