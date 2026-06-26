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Зі світлом та опаленням: "Укрпошта" відкрила 38 модульних відділень у прифронтових регіонах (ФОТО)

Зі світлом та опаленням: "Укрпошта" відкрила 38 автономних відділень біля фронту
Зі світлом та опаленням: "Укрпошта" відкрила 38 автономних відділень біля фронту / Укрпошта

Національний поштовий оператор "Укрпошта" розгорнув 38 модульних відділень у деокупованих, прифронтових та постраждалих від обстрілів громадах України. 

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву гендиректора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

Проєкт реалізували у період з листопада по травень за фінансової підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР). Донори виділили на ці цілі 600 тисяч євро у вигляді інвестиційного гранту зі Спеціального фонду кризового реагування.

Конструкції дозволяють відновлювати звʼязок та логістику там, де стаціонарні приміщення повністю зруйновані або потребують тривалого ремонту.

Нові точки вже працюють у 16 областях, зокрема на Харківщині, Херсонщині, Запоріжжі, Сумщині, Чернігівщині, Миколаївщині та Дніпропетровщині.

Фото 2 — Зі світлом та опаленням: "Укрпошта" відкрила 38 модульних відділень у прифронтових регіонах (ФОТО)
Фото: "Укрпошта"

Технічні характеристики модульних відділень

Фактично це повноцінні відділення, які монтуються за кілька днів. У них місцеві мешканці можуть отримувати пенсії, соцвиплати, замовляти ліки через сервіс "Укрпошта.Аптека", відправляти посилки, оплачувати комунальні послуги та користуватися фінансовими сервісами.

Залежно від кількості клієнтів у громаді, встановлено модулі двох типів:

  • 25 відділень площею 22 кв. м;
  • 13 відділень площею 45 кв. м.

Усі модулі обладнані пандусами для маломобільних груп населення та автономною системою опалення. Також передбачено можливість підключення резервних джерел живлення (генераторів) на випадок блекаутів.

Фото 3 — Зі світлом та опаленням: "Укрпошта" відкрила 38 модульних відділень у прифронтових регіонах (ФОТО)
Фото: "Укрпошта"
Фото 4 — Зі світлом та опаленням: "Укрпошта" відкрила 38 модульних відділень у прифронтових регіонах (ФОТО)
Фото: "Укрпошта"

Масштаби руйнувань інфраструктури

За даними компанії, від початку повномасштабного вторгнення 49 стаціонарних відділень "Укрпошти" було знищено повністю, ще 648 об’єктів зазнали пошкоджень.

Протягом останнього місяця оператор фіксує пошкодження в середньому одного відділення майже щодня. Зокрема, нещодавно внаслідок обстрілів було зруйновано логістичний хаб у Харкові та повністю знищено відділення на Троєщині у Києві.

У керівництві АТ "Укрпошта" зазначають, що в умовах постійних обстрілів капітальне проєктування та будівництво нових будівель є нерентабельним і довготривалим, тому використання модульних конструкцій є єдиним швидким рішенням для відновлення базових сервісів.

"За останні тижні ми вкотре побачили, наскільки важливо швидко відновлювати роботу. Ворог зруйнував наш логістичний хаб у Харкові, а після атаки на Київ на місці відділення на Троєщині залишилася лише вирва. Щодня під обстрілами опиняються інші об'єкти. У таких умовах ми не можемо чекати місяцями на проєктування та будівництво нових будівель — потрібно негайно повертати людям базові необхідні сервіси, тому дякуємо партнерам за допомогу і участь", — прокоментував генеральний директор АТ "Укрпошта" Ігор Смілянський.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрпошта" запустила внутрішні поштомати у п’яти містах та планує розширити мережу. На попередньому етапі географію сервісу було розширено на Дніпро, Запоріжжя, Кам’янське, Кропивницький та Кривий Ріг, що дозволило компанії протестувати навантаження перед запуском у наступних обласних центрах.

Автор:
Тетяна Бесараб