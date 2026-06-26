Ощадбанк та EFSE нададуть українському бізнесу гранти до 100 тис. євро

Ощадбанк та European Fund for Southeast Europe Development Facility (EFSE DF) за підтримки Європейського Союзу підписали грантову угоду про створення фонду обсягом до 2 млн євро для підтримки українського мікро-, малого та середнього бізнесу.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Про нову грантову програму

Документ підписали 25 червня під час Ukraine Recovery Conference у Гданську.

Нова програма поєднає грантову допомогу з кредитним фінансуванням Ощадбанку. Отримані кошти підприємства зможуть спрямувати на відновлення діяльності, реалізацію інвестиційних проєктів, модернізацію виробництва, створення нових робочих місць та підвищення стійкості бізнесу в умовах війни.

Участь у програмі зможуть взяти підприємства трьох основних категорій: аграрні компанії, бізнес, який суттєво постраждав через війну, а також підприємства, що реалізують проєкти з відновлення, розвитку логістики, модернізації виробництва та підвищення енергетичної незалежності.

Грантове фінансування надаватиметься разом із кредитами Ощадбанку. Кошти можна буде використати на придбання нового обладнання, відновлення пошкоджених активів, релокацію підприємств, впровадження енергоефективних та енергонезалежних рішень, а також поповнення обігового капіталу відповідно до умов програми.

Ініціатива є продовженням партнерства між Ощадбанком та EFSE. Раніше Субфонд EFSE для України надав банку фінансування у національній валюті на суму 20 млн євро, що дозволило розширити кредитування українського бізнесу.

"Малі та середні підприємства сьогодні підтримують економіку країни та закладають основу її майбутнього відновлення. Завдяки новій програмі українські підприємці отримають додаткові ресурси для розвитку, модернізації виробництва, відновлення пошкоджених активів та впровадження енергонезалежних рішень. Грантовий фонд обсягом до 2 млн євро допоможе підтримати десятки компаній, які продовжують інвестувати у власний розвиток навіть під час війни", — зазначила членкиня правління Ощадбанку Наталя Буткова-Вітвіцька.

За словами інвестиційного менеджера Finance in Motion GmbH Андрія Столяра, партнерство дозволить спрямувати фінансову підтримку саме туди, де вона найбільш необхідна, - для зміцнення українського бізнесу, збереження робочих місць та підвищення стійкості економіки.

Особливий пріоритет у межах програми отримають підприємства з регіонів, які найбільше постраждали від бойових дій, а також компанії, засновані або очолювані жінками, ветеранами, внутрішньо переміщеними особами, молодими підприємцями та людьми з інвалідністю.

Максимальний розмір гранту може сягати 100 тис. євро. Остаточна сума залежатиме від категорії проєкту та умов програми.

Нагадаємо, наприкінці березняОщадбанк і ЄБРР домовилисьпро розробку нових фінансових інструментів для підтримки українського бізнесу.