Ощадбанк и EFSE предоставят украинскому бизнесу гранты до 100 тыс. евро

Ощадбанк и European Fund for Southeast Europe Development Facility (EFSE DF) при поддержке Европейского Союза подписали грантовое соглашение о создании фонда в размере до 2 млн евро для поддержки украинского микро-, малого и среднего бизнеса.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу компании.

О новой грантовой программе

Документ был подписан 25 июня во время Ukraine Recovery Conference в Гданьске.

Новая программа объединит грантовую помощь с кредитным финансированием Ощадбанка. Вырученные средства предприятия смогут направить на возобновление деятельности, реализацию инвестиционных проектов, модернизацию производства, создание новых рабочих мест и повышение устойчивости бизнеса в условиях войны.

Участие в программе смогут принять предприятия трех основных категорий: аграрные компании, бизнес, существенно пострадавший из-за войны войны, а также предприятия, реализующие проекты по восстановлению, развитию логистики, модернизации производства и повышению энергетической независимости.

Грантовое финансирование будет предоставляться вместе с кредитами Ощадбанка. Средства можно использовать на приобретение нового оборудования, восстановление поврежденных активов, релокацию предприятий, внедрение энергоэффективных и энергонезависимых решений, а также пополнение оборотного капитала в соответствии с условиями программы.

Инициатива - продолжение партнерства между Ошадбанком и EFSE. Ранее Субфонд EFSE для Украины предоставил банку финансирование в национальной валюте на сумму 20 млн. евро, что позволило расширить кредитование украинского бизнеса.

"Малые и средние предприятия сегодня поддерживают экономику страны и закладывают основу ее будущего восстановления. Благодаря новой программе украинские предприниматели получат дополнительные ресурсы для развития, модернизации производства, восстановления поврежденных активов и внедрения энергонезависимых решений. Грантовый фонд объемом до 2 млн евро поможет поддержать десятки компаний, которые продолжают инвестировать в собственное развитие, даже под собственное развитие. Наталья Буткова-Витвитько.

По словам инвестиционного менеджера Finance in Motion GmbH Андрея Столяра, партнерство позволит направить финансовую поддержку именно туда, где она наиболее необходима – для укрепления украинского бизнеса, сохранения рабочих мест и повышения устойчивости экономики.

Особый приоритет в рамках программы получат предприятия из регионов, наиболее пострадавших от боевых действий, а также компании, основанные или возглавляемые женщинами, ветеранами, внутренне перемещенными лицами, молодыми предпринимателями и людьми с инвалидностью.

Максимальный размер гранта может достигать 100 тысяч евро. Окончательная сумма зависит от категории проекта и условий программы.

Напомним, в конце марта Ощадбанк и ЕБРР договорились о разработке новых финансовых инструментов для поддержки украинского бизнеса.