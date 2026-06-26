Со светом и отоплением: "Укрпочта" открыла 38 модульных отделений в прифронтовых регионах (ФОТО)

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" развернул 38 модульных отделений в деоккупированных, прифронтовых и пострадавших от обстрелов общинах Украины.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

Проект был реализован в период с ноября по май при финансовой поддержке Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). Доноры выделили на эти цели 600 тысяч евро в виде инвестиционного гранта из Специального фонда кризисного реагирования.

Конструкции позволяют восстанавливать связь и логистику там, где стационарные помещения полностью разрушены или нуждаются в длительном ремонте.

Новые точки уже работают в 16 областях, в частности в Харьковской, Херсонской, Запорожье, Сумской, Черниговской, Николаевской и Днепропетровщине .

Технические характеристики модульных отделений

Фактически это полноценные отделения, которые монтируются через несколько дней. У них местные жители могут получать пенсии, соцвыплаты, заказывать лекарства через сервис "Укрпочта.Аптека", отправлять посылки, оплачивать коммунальные услуги и использовать финансовые сервисы.

В зависимости от количества клиентов в общине установлены модули двух типов:

25 отделений площадью 22 кв. м;

13 отделений площадью 45 кв. м.

Все модули оборудованы пандусами для маломобильных групп и автономной системой отопления. Также предусмотрена возможность подключения резервных источников питания (генераторов) на случай блекаутов.

Масштабы разрушений инфраструктуры

По данным компании, с начала полномасштабного вторжения 49 стационарных отделений "Укрпочты" были уничтожены полностью, еще 648 объектов получили повреждения.

В течение последнего месяца оператор фиксирует повреждения в среднем одного отделения почти каждый день. В частности, недавно в результате обстрелов был разрушен логистический хаб в Харькове и полностью уничтожено отделение Троещины в Киеве.

В руководстве АО "Укрпочта" отмечают, что в условиях постоянных обстрелов капитальное проектирование и строительство новых зданий нерентабельно и долговременно, поэтому использование модульных конструкций является единственным быстрым решением для восстановления базовых сервисов.

"За последние недели мы в очередной раз увидели, насколько важно быстро возобновлять работу. Враг разрушил наш логистический хаб в Харькове, а после атаки на Киев на месте отделения на Троещине осталась лишь воронка. Ежедневно под обстрелами оказываются другие объекты. В таких условиях мы не можем ждать месяцами проектирования и строительства новых зданий. за помощь и участие", - прокомментировал генеральный директор АО "Укрпочта" Игорь Смилянский.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпочта" запустила внутренние почтоматы в пяти городах и планирует расширить сеть. На предварительном этапе география сервиса была расширена на Днепр, Запорожье, Каменское, Кропивницкий и Кривой Рог, что позволило компании протестировать нагрузку перед запуском в следующих областных центрах.