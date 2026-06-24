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"Укрпочта" запустила внутренние почтоматы в Одессе и еще трех городах Украины

Почтомат "Укрпочты"
"Укрпочта" запустила внутренние почтоматы в Одессе и еще трех городах Украины / Укрпочта

Национальный почтовый оператор "Укрпочта" расширяет географию своего проекта внутренних почтаматов в отделениях. Теперь получить посылки за несколько секунд без очередей могут жители Одессы, Винницы, Хмельницкого и Николаева.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на заявление генерального директора "Укрпочты" Игоря Смилянского.

По его словам, запуск в приморских и южных регионах особенно актуален с началом летнего сезона, поскольку клиенты смогут максимально быстро забирать заказы из международных маркетплейсов, таких как AliExpress или Temu.

Половина запланированных почтаматов уже установлена

Проект по внедрению ячеек скорой выдачи в отделениях демонстрирует высокие темпы масштабирования:

  • 277 почтоматов уже работают в украинских городах;
  • 600 устройств компания планирует установить на первом этапе реализации проекта.

В настоящее время, кроме новых регионов, желтые ячейки уже функционируют в Киеве и Киевской области (в 122 отделениях), а также в Днепре, Запорожье и Кропивницком. Руководитель компании анонсировал, что уже на этой неделе монтаж внутренних почтоматов начнется в отделениях Львова и Ивано-Франковска.

Главное преимущество нового сервиса заключается в возможности самостоятельно и бесконтактно забрать посылку за считанные секунды, полностью обходя общую очередь оператора в зале отделения.

Напомним, ранее сообщалось, что "Укрпочта" запустила внутренние почтоматы еще в пяти городах и планирует расширить сеть. На предварительном этапе география сервиса была расширена на Днепр, Запорожье, Каменское, Кропивницкий и Кривой Рог, что позволило компании протестировать нагрузку перед запуском в следующих областных центрах.

Автор:
Максим Кольц