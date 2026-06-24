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"Укрпошта" запустила внутрішні поштомати в Одесі та ще трьох містах України

Поштомат "Укрпошти"
"Укрпошта" запустила внутрішні поштомати в Одесі та ще трьох містах України / Укрпошта

Національний поштовий оператор "Укрпошта" розширює географію свого проєкту внутрішніх поштоматів у відділеннях. Відтепер отримати посилки за кілька секунд без черг можуть жителі Одеси, Вінниці, Хмельницького та Миколаєва.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на заяву генерального директора "Укрпошти" Ігоря Смілянського.

За його словами, запуск у приморських та південних регіонах є особливо актуальним із початком літнього сезону, оскільки клієнти зможуть максимально швидко забирати замовлення з міжнародних маркетплейсів, таких як AliExpress чи Temu.

Половину запланованих поштоматів уже встановлено

Проєкт із впровадження комірок швидкої видачі у відділеннях демонструє високі темпи масштабування:

  • 277 поштоматів уже працюють в українських містах;
  • 600 пристроїв компанія планує встановити на першому етапі реалізації проєкту.

Наразі, крім нових регіонів, жовті комірки вже функціонують у Києві та Київській області (у 122 відділеннях), а також у Дніпрі, Запоріжжі та Кропивницькому. Керівник компанії також анонсував, що вже цього тижня монтаж внутрішніх поштоматів розпочнеться у відділеннях Львова та Івано-Франківська.

Головна перевага нового сервісу полягає у можливості самостійно та безконтактно забрати посилку за лічені секунди, повністю оминаючи загальну чергу до оператора у залі відділення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що "Укрпошта" запустила внутрішні поштомати ще у п’яти містах та планує розширити мережу. На попередньому етапі географію сервісу було розширено на Дніпро, Запоріжжя, Кам’янське, Кропивницький та Кривий Ріг, що дозволило компанії протестувати навантаження перед запуском у наступних обласних центрах.

Автор:
Максим Кольц