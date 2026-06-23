НБУ оштрафовал "Укрпочту" более чем на 2,5 млн грн: какие правила нарушил оператор

Национальный банк Украины оштрафовал АО "Укрпочта" более чем на 2,54 млн грн и вынес письменную оговорку. Причиной послужили нарушения правил платежного рынка и законодательства о защите прав потребителей при оказании услуг.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Соответствующее решение Комитет по надзору и регулированию деятельности банков, оверсайта платежной инфраструктуры принял 22 июня 2026 года.

Что нарушила "Укрпочта"?

Согласно официальным данным, Департамент инспектирования НБУ проводил плановую проверку деятельности "Укрпочты" с ноября 2025 по январь 2026 года. Финансовое взыскание в размере более 2,5 млн грн назначили из-за несоблюдения требований таких документов:

Закон Украины "О платежных услугах";

Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведении платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине;

Правил хранения, защиты, использования и раскрытия тайны поставщика платежных услуг;

Положение о порядке эмиссии и эквайринга платежных инструментов.

Постановление Комитета по надзору вступает в силу сразу после доведения его в известность почтового оператора. Начиная с этого дня, АО "Укрпочта" ровно 14 календарных дней для полной уплаты начисленного штрафа.

Параллельно регулятор вынес компании письменную оговорку. Эта мера влияния связана с невыполнением нормативов регулятивного капитала, нарушением правил представления статистической отчетности во время особого периода, а также несоблюдением требований к внутренней системе управления и условиям авторизации небанковских финансовых учреждений. Эти нарушения подпадают под действие постановлений Правления НБУ №64, №120, №140, №190, №199, №217 и №123. Руководство "Укрпочты" обязано полностью ликвидировать все зафиксированные инспекторами недостатки и обеспечить стабильную работу по правилам до 30 сентября20.

Конфликт "Укрпочты" и НБУ

17 марта НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 255 тысяч гривен.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что штраф, наложенный НБУ на "Укрпочту", является проявлением давления на компанию и может являться попыткой повлиять на процесс создания "Укрпочты Банка" .

По его словам, претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В "Укрпочте" считают, что такие требования выходят за рамки принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов.

Смелянский подчеркнул, что компания выполнила решение регулятора и уплатила штраф в размере 250 тыс. грн, однако планирует обжаловать его в судебном порядке. Он также заявил, что требования НБУ могут создавать риски независимости управления государственными компаниями.

После этого НБУ опубликовал сообщение, где поставил под вопрос профессиональную компетентность директора "Укрпочты" после заявлений компании о намерениях обжаловать наложенный на нее штраф.

Сегодня, 23 июня, НБУ вынес решение о том, что генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский "не отвечает требованиям по профессиональной пригодности" и обязал компанию отстранить его в течение пяти рабочих дней.

В свою очередь Смилянский прокомментировал требование НБУ о своем увольнении , отметив, что юридическая команда "Укрпочты" будет изучать документы и принимать решения по дальнейшим действиям. Также планируется привлекать внешних юристов для защиты интересов компании и руководителя.