Гендиректор "Укрпочты" прокомментировал требование НБУ о своем увольнении из-за профнепригодности

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский прокомментировал требование Национального банка Украины отстранить его в течение пяти рабочих дней из-за несоответствия требованиям профессиональной пригодности.

Как сообщает Delo.ua, об этом Смилянский написал в Facebook.

Он отметил, что каждый год, когда "Укрпочта" подходит вплотную к созданию почтового банка, НБУ находит способ этому помешать.

Личная месть главы НБУ

Смилянский напомнил, что летом 2025 года, когда Верховная Рада проголосовала закон о банках финансовой инклюзии и "Укрпочта" была готова создать банк, появилось письмо главы НБУ Андрея Пышного о дефолте "Укрпочты".

"Теперь, когда до вступления закона в силу остается несколько дней, а "Укрпочта" имеет более 2 миллиардов гривен собственного капитала и работает с прибылью, НБУ решил пойти более радикальным путем — уволить Смелянского. Я так понимаю, в надежде, что пока будет продолжаться смена руководства, банк будет поставлен на паузу, а следующего руководителя, если он будет согласовать", - отметил гендиректор "Укрпочты".

Он считает, что именно поэтому НБУ принял решение, что СЕО АО «Укрпочта» не отвечает профессиональным требованиям к руководителю финансового учреждения, и согласно этому решению акционер компании – Министерство развития общин и территорий Украины – должен в течение 5 дней отстранить его и назначить другого руководителя.

"Каким именно профессиональным требованиям? Думаю, все понимают, что я нарушил главное правило банковского сектора Украины 2023-2026 годов: ты должен любить и подносить к небесам главу НБУ Пышного, иначе не можешь быть банкиром или работать в финансовом секторе", - подчеркнул Смилянский.

Он добавил, что юридическая команда "Укрпочты" будет изучать документы и принимать решения по дальнейшим действиям. Также планируется привлекать внешних юристов для защиты интересов компании и руководителя.

"Укрпочта" спокойно продолжает работать без изменений, пока мы работаем над следующими шагами. Мы научились быстро восстанавливаться как после ударов врага, так и после ударов НБУ. Они, кстати, не менее коварны, чем удары оккупантов. Учитывая нетерпимость к критике, НБУ местами очень напоминает соседнюю враждебную страну.

Он убежден, что Пышный использовал должность для сведения личных счетов.

Смилянский пообещал, что за умышленное нанесение вреда репутации подаст иски как в украинские, так и в международные суды.

Конфликт "Укрпочты" и НБУ

17 марта НБУ оштрафовал "Укрпочту" на 255 тысяч гривен.

Генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смилянский заявил, что штраф, наложенный НБУ на "Укрпочту", является проявлением давления на компанию и может являться попыткой повлиять на процесс создания "Укрпочты Банка" .

По его словам, претензии регулятора касаются требования предоставлять НБУ повестку дня и протоколы заседаний наблюдательного совета. В "Укрпочте" считают, что такие требования выходят за рамки принципов корпоративного управления и ограничивают автономность надзорных органов.

Смилянский подчеркнул, что компания выполнила решение регулятора и уплатила штраф в размере 250 тыс. грн, однако планирует обжаловать его в судебном порядке. Он также заявил, что требования НБУ могут создавать риски независимости управления государственными компаниями.

После этого НБУ опубликовал сообщение, где поставил под вопрос профессиональную компетентность директора "Укрпочты" после заявлений компании о намерениях обжаловать наложенный на нее штраф.

"Вы вообще представляете, чтобы в любой стране регулятор публично, основываясь исключительно на своем мнении, а не на результате юридических и судебных процедур, высказался по поводу компетентности руководителя того или иного учреждения? Вы как компетенцию мерили? По себе? в других "хороших" делах, у НБУ вопросов не было, а ко мне есть? Есть стойкое впечатление, что некоторые прогуляли лекции по теме презумпции невиновности", - ответил на это Смилянский.

По его словам, НБУ немного "потерял берега" и понимание украинского законодательства

Подробнее о многолетнем споре главы "Укрпочты" Игоря Смилянского и руководства Национального банка о перспективах существования в Украине почтового банка, читайте в материале Delo.ua.