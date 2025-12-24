"Укрпочта" сможет стать банком: Зеленский подписал закон о финансовой инклюзии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине", который позволит создать банк на основе "Укрпочты".

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Закона №4465-ІХ.

Соответствующий законопроект парламент принял еще 3 июня.

Главной целью документа является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг – банков финансовой инклюзии.

Именно эти банки помогут обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в частности, социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях.

По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в получении ограниченной банковской лицензии могут быть заинтересованы действующие банки, почтовые операторы, крупные розничные сети, сети АЗС и другие компании, уже имеющие опыт обслуживания значительного количества клиентов и разветвленную сеть обслуживания клиентов.

Планируется, что Укрпочта станет первым в Украине банком финансовой инклюзии.

Зеленый свет для Укрпочта Банк

О намерении приобрести или создать банк на протяжении последних лет заявляла государственная "Укрпочта". Вскоре более 6 тысяч отделений и 25 тысяч точек присутствия "Укрпочты" начнут оказывать банковские услуги согласно решению правительства от 28 января о передаче Министерству развития общин и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка (PINbank).

Новый банк будет работать на основе специальной ограниченной банковской лицензии.

Укрпочта Банк сосредоточится на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.

"Укрпочта уже в течение восьми лет поднимает тему финансовой инклюзии, однако все это время в этом вопросе было слишком много политики и защиты корпоративных интересов. Укрпочта имеет 25 000 точек присутствия по всей стране — в каждом городе, селе, на горной долине или всего в нескольких километрах от линии фронта. Мы можем обеспечить финансовую инк. "Укрпочта" Игорь Смелянский.

Укрпочта Банк позволит украинцам:

получать наличными пенсию, социальную помощь или банковский перевод на дому или в отделении;

снимать наличные с карты;

подавать заявления на открытие счета, депозита или оформления кредита на дому (разработка кредитов и депозитов будет происходить в отделении).

оплачивать коммунальные платежи.

В то же время банк будет иметь четкие ограничения для обеспечения прозрачности и безопасности:

не будет торговать валютой на бирже;

не будет заниматься высокорисковыми операциями;

не будет кредитовать крупные предприятия.

Также Укрпочта Банк позволит сэкономить государству значительные средства на доставлении пенсий и социальной помощи. По предварительным подсчетам, сумма сбережений составит более 5 млрд гривен в течение следующих трех-четырех лет.