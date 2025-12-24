- Категория
"Укрпочта" сможет стать банком: Зеленский подписал закон о финансовой инклюзии
Президент Украины Владимир Зеленский подписал Закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины о развитии финансовой инклюзии в Украине", который позволит создать банк на основе "Укрпочты".
Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствует информация на сайте Верховной Рады Закона №4465-ІХ.
Соответствующий законопроект парламент принял еще 3 июня.
Главной целью документа является создание правовых основ для появления на рынке финансовых услуг Украины новой разновидности поставщиков финансовых услуг – банков финансовой инклюзии.
Именно эти банки помогут обеспечить надлежащий доступ к финансовым услугам как граждан Украины (в частности, социально уязвимых групп населения), так и микропредприятий в районах, приближенных к зоне боевых действий, на освобожденных территориях, а также на труднодоступных и малонаселенных территориях.
По словам главы комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, в получении ограниченной банковской лицензии могут быть заинтересованы действующие банки, почтовые операторы, крупные розничные сети, сети АЗС и другие компании, уже имеющие опыт обслуживания значительного количества клиентов и разветвленную сеть обслуживания клиентов.
Планируется, что Укрпочта станет первым в Украине банком финансовой инклюзии.
Зеленый свет для Укрпочта Банк
О намерении приобрести или создать банк на протяжении последних лет заявляла государственная "Укрпочта". Вскоре более 6 тысяч отделений и 25 тысяч точек присутствия "Укрпочты" начнут оказывать банковские услуги согласно решению правительства от 28 января о передаче Министерству развития общин и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка (PINbank).
Новый банк будет работать на основе специальной ограниченной банковской лицензии.
Укрпочта Банк сосредоточится на предоставлении базовых услуг с фокусом на население в сельских и прифронтовых регионах, стариках, людях с инвалидностью, получателях социальной помощи, военных.
"Укрпочта уже в течение восьми лет поднимает тему финансовой инклюзии, однако все это время в этом вопросе было слишком много политики и защиты корпоративных интересов. Укрпочта имеет 25 000 точек присутствия по всей стране — в каждом городе, селе, на горной долине или всего в нескольких километрах от линии фронта. Мы можем обеспечить финансовую инк. "Укрпочта" Игорь Смелянский.
Укрпочта Банк позволит украинцам:
- получать наличными пенсию, социальную помощь или банковский перевод на дому или в отделении;
- снимать наличные с карты;
- подавать заявления на открытие счета, депозита или оформления кредита на дому (разработка кредитов и депозитов будет происходить в отделении).
- оплачивать коммунальные платежи.
В то же время банк будет иметь четкие ограничения для обеспечения прозрачности и безопасности:
- не будет торговать валютой на бирже;
- не будет заниматься высокорисковыми операциями;
- не будет кредитовать крупные предприятия.
Также Укрпочта Банк позволит сэкономить государству значительные средства на доставлении пенсий и социальной помощи. По предварительным подсчетам, сумма сбережений составит более 5 млрд гривен в течение следующих трех-четырех лет.