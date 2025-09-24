Появится ли в Украине банк "Укрпочты": спор Смелянского и НБУ вышел на новый виток

Многолетний спор главы "Укрпочты" Игоря Смелянского и руководства Национального банка относительно перспектив существования в Украине почтового банка вышел на новый виток. В тот момент, когда уже, наверное, никто не сомневался, что почтовому банку в Украине быть, НБУ дал заднюю.

Delo.ua разбиралось, что и почему произошло и чего ждать дальше в этой истории.

НБУ против Укрпочты. Убытки и негативный капитал

В августе Национальный банк письмом на премьер-министра Юлию Свириденко сообщил о существенных убытках и недостаточности капитала государственного монополиста "Укрпочта". Об этом сообщало издание Forbes Ukraine.

Согласно письму финрегулятора, по состоянию на 1 июля объем собственного капитала "Укрпочты" был отрицательным, составив "минус" 661,5 млн грн. При этом минимальный нормативный запас капитала должен составлять 158,9 млн грн. Это означает, что компания нуждается в докапитализации как минимум на 820,4 млн грн.

Кроме того, убытки "Укрпочты" за первое полугодие 2025-го выросли с 869,5 млн грн до 1,42 млрд. "Это свидетельствует о несостоятельности компании восстанавливать и накапливать капитал за счет операционной деятельности", – цитировало издание письмо НБУ.

Регулятор предостерег: если такая динамика сохранится, потребность в докапитализации государственного монополиста в конце года может возрасти.

"Это создает дополнительные фискальные риски или заставляет принимать важные решения, например, отказаться от платежной лицензии или получения ограниченной банковской лицензии", – говорилось в письме НБУ премьеру.

В ответ гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский публично отметил, что компания исправно обслуживает кредиты Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка, следящих за состоянием компании, а также своевременно платит зарплаты и восстанавливает разрушенные ударами РФ отделения.

Куда целился НБУ

Письмо Национального банка прицельным ударом бьет по многолетним намерениям главы "Укрпочты" превратить государственного монополиста в банк финансовой инклюзии. Такая возможность почти стала реальностью в июне 2025 года, когда Верховная Рада приняла соответствующий закон. За полгода до того, в конце января, Кабинет министров принял решение о передаче Министерству развития громад и территорий 88,9% акций Первого инвестиционного банка (PINbank), национализированного весной 2023-го из-за санкций против его тогдашнего владельца, российского бизнесмена Евгения Гинера. По замыслу, в дальнейшем Минрегион должен передать банк "Укрпочте" для построения на его базе (а фактически – на его лицензии) банка финансовой инклюзии.

Игорь Смелянский планировал запустить банк на базе "Укрпочты" уже в начале 2026 года. За полгода – максимум год он планировал инвестировать 400–500 млн грн в ІТ-систему и 20–25 отделений в областных центрах, отвечающих требованиям НБУ. Деньги для инвестиций он обещал найти внутри компании, не требуя расходов из государственного бюджета.

Но что-то пошло не так…

16 сентября издание "Интерфакс-Украина" со ссылкой на материалы в проекте государственного бюджета Украины на 2026 год, внесенного правительством в Верховную Раду, сообщило, что НБУ предлагает правительству рассмотреть вариант сдачи лицензии национализированного Первого инвестиционного банка вместо передачи его национальному оператору связи АО "Укрпочта", чтобы избежать дальнейшего накопления риска.

"Сам банк убыточен и нарушает норматив регулятивного капитала, не имеет бизнес-модели и может быть использован только как лицензия. В то же время НБУ отмечает целесообразность рассмотрения варианта сдачи лицензии", - цитирует издание материалы к проекту госбюджета-2026.

По мнению НБУ, финансовое состояние "Укрпочты" является критическим. В частности, с 2022 по 2024 год получен убыток в сумме 2,5 млрд грн, а капитализация снизилась в 13 раз – с 2,8 млрд грн до 0,2 млрд грн, что "создает реальные риски дефолта компании".

Аргументы Смелянского

12 сентября глава "Укрпочты" Игорь Смилянский написал у себя в Фейсбуке следующее (текст сокращен)

"Сегодня многие обращались ко мне относительно статьи в РБК про "Укрпочта.Банк", где глава НБУ подчеркнул, что мы много говорим, но вместе с акционером ничего не делаем в этом направлении".

Я когда-то работал официантом в ресторане и выучил правило: люди приходят в ресторан за хорошим настроением и вкусной едой, и их не должно интересовать, что происходит на кухне, за кулисами. Ибо главное — результат. Но иногда, я так понимаю, важно все же прояснить, что происходит за кулисами.

Так что — по пунктам:

1. Подавала ли Укрпочта документы на получение возможности открыть банк?

Нет, не подавала.

2. Почему?

Потому что все это время наш акционер – Министерство развития громад и территорий Украины (Минразвития) и лично вице-премьер, Министерство экономики Украины – понимая, насколько болезненна проблема доступа к финансовым услугам в сельских и прифронтовых регионах, пытались найти общий язык с регулятором относительно того, как лучше решить этот вопрос. Более того, эта тема обсуждалась во время миссии МВФ, поэтому, конечно, мы не делали ничего, что могло вызвать вопросы партнеров. Однако, как мы видим, НБУ трактует шаги по поиску компромисса как отсутствие действий.

3. На встречах, на которых опять же от Министерства экономики и Минразвития, учитывая важность вопроса, присутствовали министры, а от НБУ – заместители, было согласовано, что Укрпочта представляет совместный с акционером план действий, далее он согласовывается с НБУ, и только после этого подается пакет документов в соответствии с утвержденным планом.

4. Подала ли Укрпочта совместно с акционером проект?

Подала. Состоялась ли финальная встреча? Не состоялась. Более того – она уже трижды переносилась НБУ.

5. Имеет ли смысл подавать документы на банк, не имея согласованного плана?

Нет, не имеет. Почему? Потому что регулятор имеет настолько широкие полномочия, что может завернуть любые документы по любой причине.

Откуда мы это знаем? Потому что Укрпочта до этого два года подавала документы на приобретение банка "Альпари", когда у регулятора не было вопросов ни к капиталу, ни корпоративному управлению, ни другим факторам. Но в результате НБУ решил, что лучше ликвидировать банк, чем отдать его на развитие Укрпочты.

Никакие документы для СОЗДАНИЯ банка Укрпочте подавать не нужно. И тем более – тратить государственные ресурсы на это. Все, что нужно НБУ, – согласовать ПЕРЕДАЧУ уже существующего ПИН Банка Укрпочте, чтобы конфисковавшие у российских олигархов деньги начали работать на государство, а не отправлять очередной банк на ликвидацию.

Ну и чтобы дважды не вставать, как говорится, отвечу публично на вопросы по капиталу:

1. По состоянию на 1 июня 2025 года капитал Укрпочты составил более 4 миллиардов гривен.

2. НБУ с 1 июня изменил порядок расчета капитала, который, конечно, касается всех, но на практике – преимущественно Укрпочты и сразу капитал становится минус 600 миллионов. Об этом НБУ срочно сообщает КМУ.

3. Приведет ли Укрпочта свой капитал в соответствие с новыми требованиями до 1 января 2026 года, как этого требует постановление НБУ? Приведет.

Нуждается ли Укрпочта для этого в докапитализации со стороны государства? Нет, не нуждается. Это будет сделано собственными ресурсами".

16 сентября Игорь Смелянский опубликовал следующий пост в Фейсбуке:

"Сегодня некоторые медиа, даже уважаемые, распространили новость, якобы Укрпочта на грани дефолта, со ссылкой на бюджет.

И сразу, вдруг, выходит новость, что в тех же материалах к бюджету НБУ предлагает закрыть ПИН Банк вместо того, чтобы его передать Укрпочте и решить вопрос финансовой инклюзии, за что, кстати, проголосовали 260 депутатов Верховной Рады.

Как говорят наши враги: "Совпадение? Не думаю".

Еще раз объясняем детали:

Никакого дефолта нет и не будет, или, как говорят в Одессе, – не дождетесь.

Источник "дефолта" – письмо НБУ за подписью главы НБУ А. Г. Пышного, где указывается такая оценка и якобы докапитализация Укрпочты – это один из четырех ключевых рисков финансовой системы Украины.

Предположим, что это правда (хотя это неправда), и Укрпочта действительно нуждалась бы в капитализации на 826 миллионов гривен, или менее 20 миллионов долларов. Финансовая система Украины настолько слаба, что 20 миллионов долларов могут ее разрушить? Думаю, дальше объяснений не следует, почему это просто выдуманная история, чтобы не дать Укрпочте банк.

Как уже сообщалось, капитал Укрпочты на 1 июня 2025 года составил более 4 миллиардов. После того, как НБУ изменил порядок расчета капитала, он оказался минус 600 миллионов. Еще раз: ничего в мире не произошло, только НБУ изменил расчет. И даже там предусмотрено время до 1 января 2026 года, чтобы привести капитал в соответствие с новыми правилами, что мы и сделаем без копейки из государственного бюджета.

Кстати, EBITDA (операционная прибыль) Укрпочты за 2024 год составила более 650 миллионов гривен. А ущерб возник за счет курсовой разницы и амортизации из-за значительных вложений в автоматизацию сортировки. А кто у нас отвечает за курс гривны?

К сожалению, НБУ так и не адаптировал свое законодательство к реалиям, и Укрпочта и ломбард регулируются одинаково, из-за чего и возникают такие вопросы".

18 сентября Смелянский пишет:

После "дефолтных" новостей самое время рассказать, как себя чувствует пациент. А чувствует он себя очень хорошо.

Благодаря нашим партнерам из ЕБРР Укрпочта обновила автопарк 160 новыми авто (современные MAN и Iveco) для эффективной логистики и компенсации потерянных под обстрелами автомобилей.

Когда в 2016 году в Укрпочту пришла новая команда, средний возраст автопарка компании составлял 17–18 лет. Автомобили, которые чаще стояли на ремонте, чем преодолевали маршруты, замедляли работу почты и были предметом шуток в соцсетях. Сегодня мы распродаем остатки этого хлама на аукционах, а средний возраст автопарка после передачи новой партии автомобилей составит всего 5 лет – то есть на уровне мировых стандартов.

К концу 2025 года парк пополнится 160 новыми автомобилями.

· 100 MAN (5 тонн) – для межобластных перевозок, восстанавливающих логистические связи между поврежденными войной транспортными узлами;

· 60 Iveco (20 тонн) – для больших межрегиональных перевозок. Первые 11 машин уже работают на маршрутах, доставляя гуманитарные и коммерческие грузы туда, где они больше всего нужны.

Это продолжение масштабного обновления, которое стартовало в прошлом году: тогда Укрпочта получила 250 Citroen Jumper.

Как выглядит альтернативная математика

Руководитель аналитического департамента инвесткомпании Concorde Capital Александр Паращий отмечает, что в математических выкладках главы "Укрпочты" не все в порядке. По его словам, капитал Укрпочты на конец июня 2025 составлял "минус" 102 млн гривен, "и без всяких влияний НБУ".

"И это нарушает законодательство об акционерных обществах, о чем было упомянуто еще в годовом отчете (когда капитал был положительный)", – отмечает аналитик.

Кроме того, по его данным, EBITDA "Укрпочты" по данным отчетности за 2024 год составляет не 659 млн грн, а 530 млн.

"У "Укрпочты" есть проблемы с долгами – задолженность перед иностранными почтовыми операторами по состоянию на конец 2024 года равна почти трехлетнему обороту с этими операторами и превышает годовой EBITDA компании в семь раз", – подсчитывает Александр Паращий.

Он утверждает: на первый взгляд это финансово здоровая компания, которая имеет на счетах очень много своих денег – около 1,3 млрд грн на середину 2025 года. Это примерно равняется ее долгам по кредитам. Так что при желании компания может в любой момент эти кредиты собственными силами погасить.

На второй взгляд, в балансе "Укрпочты" не все так хорошо. В течение 2022-2024 годов компания накопила кредиторскую задолженность перед иностранными почтовыми операторами: ее долг вырос с 1,35 млрд грн (или 49 млн долларов) в начале 2022 года до 3,85 млрд грн (или 92 млн долларов) на конец 2024 года.

"Поэтому получается, что последние три года компания финансировала свою деятельность и развитие за счет иностранных партнеров. Здесь ничего нового – у нас вся страна живет за счет иностранных партнеров. Но, как и украинскому правительству, компании придется этот долг как-то реструктурировать. Судя по отчетности за 2025 год, она уже начала это делать", – отмечает аналитик.

По его мнению, своими средствами "такую кругленькую сумму" "Укрпочта" вряд ли сможет вернуть, ведь столько денег не генерирует.

"Это не значит, что компания является банкротом. Долг можно реструктурировать на много-много лет и как-то погашать. Но и утверждать, что в "Укрпочте" все отлично, как-то не получается", – резюмирует Александр Паращий.

Аргументы НБУ

В Национальном банке на запрос Delo.ua так прокомментировали ситуацию вокруг "Укрпочты".

В НБУ отметили, что пруденциальные требования финрегулятора направлены на защиту интересов клиентов платежных услуг и установлены с целью предотвращения/покрытия негативных последствий рисков, которые поставщики платежных услуг берут на себя в процессе предоставления платежных услуг. Они относятся ко всем участникам платежного рынка. Поскольку операторы почтовой связи имеют право предоставлять платежные услуги, соответствующие требования касаются и операторов почтовой связи.

В НБУ напомнили, что обновленные требования к регулятивному капиталу определены в Положении о требованиях к регулятивному капиталу небанковских поставщиков платежных услуг, утвержденном постановлением НБУ от 13.06.2025 № 64.

Отдельно в НБУ отметили, что проблема "отрицательного" капитала АО "Укрпочта" возникла еще до введения обновленных пруденциальных требований и с ними напрямую не связана.

"В частности, общество в своем письме НБУ сообщало об отрицательном регулятивном капитале, по предварительному методу расчета, еще 25.06.2024 года. Так, в письме отмечено, что по состоянию на 21 июня 2024 года АО "Укрпочта" имеет отрицательный регулятивный капитал в размере минус 12 648 873,12 грн (расчет). В письме было сказано, что "общество понимает всю ответственность за несоблюдение нормативного значения пруденциального норматива и прилагает максимум усилий для приведения значения пруденциального норматива в соответствие с нормативным значением", – говорится в ответе центробанка на запрос Delo.ua.

Также регулятор напоминает, что перед утверждением Положения №64 его проект с 1 по 12 мая 2025 года проходил общественное обсуждение. Информация о начале разработки проекта была размещена на странице официального интернет-представительства Национального банка еще 20 февраля 2025 года.

В ходе общественного обсуждения замечания, комментарии и предложения к проекту от АО "Укрпочта" не поступали, утверждают в НБУ. Сводная таблица предоставленных и проработанных комментариев и предложений опубликована на сайте регулятора.

Выводы делать рано

История восьмилетнего спора за право быть в Украине банку "Укрпочты" пока не окончена. У каждой из сторон есть свои "железные" доводы. Так что далее будет.